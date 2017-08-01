На Байкале пытаются решить проблемы с очередью с Ольхона

ИРКУТСК, 1 авг – РИА Новости. Чтобы разгрузить очередь из туристов, отдыхающих на острове Ольхон, два действующих парома на время ремонта третьего перевели на круглосуточный режим работы, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на заместителя председателя правительства Руслана Болотова.

Как сообщалось ранее, на двигателе "Семена Батагаева" ПАО "Восточно-Сибирское речное пароходство" — одного из трех паромов, которые курсируют между островом Ольхон на Байкале и побережьем, — 29 июля вышла из строя электронная система управления, и паром был отправлен на ремонт. На берегу скопились сотни туристов, которые ждут своей очереди на паром от 10 часов до суток и более. Паром "Семен Батагаев" планируется запустить в работу 3 августа.

"В минувшую ночь для ликвидации очереди из автотранспортных средств на подъездах к паромной переправе "Сахюрта – остров Ольхон" подрядной организацией ПАО "ВСРП" была организована круглосуточная работа паромов "Дорожник" и "Ольхонские Ворота", — сказал Болотов.

Сейчас специалисты работают посменно. За сутки каждый паром совершил по 25 рейсов, из них по семь — в ночное время.

По данным мэрии Ольхонского района, 1 августа очередь на паром в сторону материка составляла 126 машин.