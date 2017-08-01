Детский омбудсмен поддержала идею создания "реестра педофилов"

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова в связи с инцидентом с участием "воспитателя-педофила" в Подмосковье заявила о несовершенстве системы отбора персонала в детские лагеря и выступила за внедрение в России "реестра педофилов" и пожизненного контроля за совершившими такие деяния.

Ранее региональное управление СК РФ сообщило, что воспитатель детского оздоровительного лагеря "Салют" в Рузском районе Подмосковья подозревается в педофилии. По данным управления, ночью 25 июля подозреваемый в лагере совершил развратные действия без применения насилия в отношении двух воспитанников 2005 года рождения. Подозреваемый, ранее не имевший судимости, полностью признал вину и был заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело.

"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что очередное ЧП в подмосковном детском оздоровительном лагере свидетельствует о несовершенстве системы отбора персонала и контроля за безопасностью детей", — сообщает аппарат детского омбудсмена во вторник.

Уполномоченный выступает за тщательный подбор персонала для работы с детьми в летних лагерях, основанный "не только на наличии необходимого комплекта документов, но и на личностной мотивации сотрудников, опыта работы и результатах собеседования с психологами".

"На данный момент разрабатываются квалификационные требования к персоналу и прочие методические рекомендации. Очень важно, чтобы они помогали выявить в кандидатах подобные преступные наклонности и иные девиации", – считает Кузнецова, слова которой приводит ее пресс-служба.

Омбудсмен также заявила, что случай в Подмосковье, а также рост количества преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в целом свидетельствует о необходимости скорейшего принятия закона о внедрении так называемого реестра педофилов, в который будет заноситься информация о всех гражданах, совершивших преступления сексуального характера в отношении детей.

"Административный контроль за лицами, совершившими такие деяния, по мнению детского омбудсмена, должен осуществляться пожизненно", – сообщает аппарат Кузнецовой.

По данным пресс-службы уполномоченного, рост числа преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних фиксируется в России на протяжении последних пяти лет: в 2016 году совершено 12 тысяч 353 преступлений против 8 тысяч 825 в 2012 году.