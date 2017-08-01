Детский омбудсмен поддержала идею создания "реестра педофилов"

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова в связи с инцидентом с участием "воспитателя-педофила" в Подмосковье заявила о несовершенстве системы отбора персонала в детские лагеря и выступила за внедрение в России "реестра педофилов" и пожизненного контроля за совершившими такие деяния.
"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что очередное ЧП в подмосковном детском оздоровительном лагере свидетельствует о несовершенстве системы отбора персонала и контроля за безопасностью детей", — сообщает аппарат детского омбудсмена во вторник.
Уполномоченный выступает за тщательный подбор персонала для работы с детьми в летних лагерях, основанный "не только на наличии необходимого комплекта документов, но и на личностной мотивации сотрудников, опыта работы и результатах собеседования с психологами".
"На данный момент разрабатываются квалификационные требования к персоналу и прочие методические рекомендации. Очень важно, чтобы они помогали выявить в кандидатах подобные преступные наклонности и иные девиации", – считает Кузнецова, слова которой приводит ее пресс-служба.
"Административный контроль за лицами, совершившими такие деяния, по мнению детского омбудсмена, должен осуществляться пожизненно", – сообщает аппарат Кузнецовой.
По данным пресс-службы уполномоченного, рост числа преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних фиксируется в России на протяжении последних пяти лет: в 2016 году совершено 12 тысяч 353 преступлений против 8 тысяч 825 в 2012 году.