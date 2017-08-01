Дороги у московских школ проверят к учебному году

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Улично-дорожную сеть вблизи 600 школ в Москве, которые имеют выход к проезжей части, проверят к началу учебного года, сообщил руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев во вторник.

"Очень важно, чтобы все светофоры, дорожные знаки были чистые, стояли на своих местах, водитель мог издалека их увидеть и вовремя скоординировать свои действия, так как в первую очередь это безопасность всех участников дорожного движения", — цитирует Юрьева пресс-служба ЦОДД.

Сейчас сотрудники центра уже восстановили и заменили около 100 дорожных знаков и установили новые.

В пресс-службе рассказали, что ежедневно по поступающим заявкам ЦОДД оперативно устраняет неисправность светофоров и дорожных знаков.