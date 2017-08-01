МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов назвал истерической реакцию МИД Украины на закон, который, в частности, упрощает для украинцев получение гражданства России, отметив, что речь идет не об ущемлении, а защите прав граждан Украины.

Ранее сообщалось, что МИД Украины назвал закон РФ, который, в частности, упрощает получение гражданства и вида на жительство в России для украинцев, направленным на дискриминацию и ущемление прав граждан Украины.

"Как всегда МИД Украины, нынешние украинские власти все переворачивают с ног на голову. Речь идет не о дискриминации украинских граждан, а, наоборот, об обеспечении права человека, в том числе и украинца, на приобретение российского гражданства, на облегчение получения работы в России", — сказал РИА Новости Емельянов.

"Такая истерическая реакция украинского МИД обусловлена тем, что облегченный порядок приема в гражданство быстро покажет, сколько граждан Украины действительно считают себя русскими, хотят жить и работать в России", — отметил депутат.

По его мнению, "это будут тысячи человек, может быть, десятки и сотни тысяч".

"Это будет еще одно доказательство того, что нынешний украинский режим не выражает ни интересы русскоязычного населения на Украине, ни самых украинцев", — заключил парламентарий.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет отменить решения о приобретении российского гражданства для лиц, осужденных за терроризм и экстремизм, а также вводит процедуру принесения присяги при вступлении в гражданство РФ. Помимо этого, документ упрощает процесс получения гражданства и вида на жительство в РФ для украинцев. Закон вступает в силу с 1 сентября 2017 года.