Топилин рассказал, как сервис "Электронный инспектор" помог работодателям

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Благодаря использованию сервиса для внутреннего аудита соблюдения трудового законодательства "Электронный инспектор" работодателям удалось сэкономить более 5 миллиардов рублей, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Сервис "Электронный инспектор" является частью системы превентивных мер и дает возможность работодателям проводить самопроверку соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, развивает сервис Роструд.

"За 2,5 года работы сервиса "Электронный инспектор" работодатели провели порядка 218 тысяч добровольных самопроверок", — цитирует слова Топилина пресс-служба Минтруда.

"Наиболее частые нарушения, выявленные в результате самопроверок – это несоблюдение требований законодательства о труде. В случае устранения нарушений работодатели получили возможность предупредить штрафы на сумму более 5 миллиардов рублей, которым они могли быть подвергнуты в ходе проверки государственной инспекции по труду", – отметил министр.

В настоящее время сервис позволяет провести самопроверку по 125 направлениям, в числе которых соблюдение требований к процедурам приема на работу, увольнения работников, обеспечения их средствами индивидуальной защиты, а также вопросы оплаты труда, режима труда и отдыха и др.

"Всего Роструд планирует разработать для "Электронного инспектора" 200 проверочных листов. В том числе 50 из них будут готовы уже к концу этого года", – рассказал Топилин.