Морские вузы должны получать статус нацуниверситетов, заявил ректор КГТУ

КАЛИНИНГРАД, 1 авг — РИА Новости. Несколько морских вузов в России должны получить статус национальных научно-исследовательских университетов, это повысит уровень отраслевого образования будущих специалистов, считает ректор Калининградского государственного технического университета Владимир Волкогон.

"Мы считаем, что в ряду национальных научно-исследовательских университетов должны стоять и вузы, обеспечивающие морехозяйственную деятельность и развитие этой отрасли. Несколько вузов этой направленности в стране должны получать соответствующую государственную поддержку и приравниваться к статусу национальных научно-исследовательских университетов", — сказал Волкогон в интервью РИА Новости.

Он отметил, что при получении статуса национального научно-исследовательского университета вуз получает серьезную финансовую государственную поддержку для становления научной базы, современной инфраструктуры, обновления и совершенствования кадров.

Кроме того, по словам ректора, статус национального университета поможет снять противоречия между требованиями, которые выставляют министерство транспорта или министерство сельского хозяйства, которым подчиняются отраслевые вузы, и международными требованиями подготовки кадров плавсостава.

"Существующие правила дипломирования морских специалистов, разработанные международной морской организацией (IMO), зачастую невозможно совместить с требованиями государственных стандартов, утвержденных министерством образования, и являющихся обязательными к исполнению. Университеты, наделенные статусом федеральных, имеют право формировать образовательные программы самостоятельно", — добавил ректор.

Калининградский государственный технический университет — одно из крупнейших и старейших высших учебных заведений рыбохозяйственной отрасли в России. В настоящее время, кроме непосредственно университета, он включает в себя Балтийскую государственную академию рыбопромыслового флота, Калининградский морской рыбопромышленный колледж, а также Санкт-Петербургский морской рыбопромышленный колледж.

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