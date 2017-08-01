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Общество

Власти Заполярья рассказали о ситуации в области здравоохранения

11:2801.08.2017
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкВрач. Архивное фотоВрач. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МУРМАНСК, 1 авг – РИА Новости. Власти Мурманской области в рамках поручения премьер-министра Дмитрия Медведева об оказании доступной медпомощи жителям Апатитов разрабатывают и реализуют различные меры: проводится ремонт лечебного корпуса больницы, решается вопрос комфортной транспортной доступности, готовятся предложения по новому федеральному проекту "Арктический доктор" и многое другое, сообщили РИА Новости в областном правительстве.

Дарья Старикова в НИИ онкологии им. П.Герцена. Архивное фото
© Фото : АГН "Москва"/Екатерина Хохлова
Обратившейся к Путину девушке из Апатитов провели второй курс химиотерапии
Внимание страны к больнице в Кировско-Апатитском районе привлекла обратившаяся к президенту на "прямую линию" Дарья Старикова из города Апатиты в Мурманской области, у которой диагностировали рак четвертой стадии. Девушка пожаловалась на проблемы в местном здравоохранении и попросила их решить. Сразу после прямой линии Дарья оказалась в реанимации районной больницы, откуда 23 июня была переведена в областную больницу в Мурманске, а затем в Москву. По данным местных властей, Дарье уже проведено два курса химиотерапии.

Не новая проблема

В начале июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в рамках исполнения поручений, данных президентом Владимиром Путиным по итогам "прямой линии", поручил Минздраву и Росздравнадзору совместно с правительством Мурманской области до 1 августа принять меры для оказания доступной медицинской помощи жителям Апатитов.

Власти Мурманской области поясняют, что о многих "слабых местах" в здравоохранении Кировско-Апатитского района было известно и прежде. Руководители региона признают: невозможно восстановить недостроенное в 1995 году здание огромного хирургического корпуса больницы, так и не введенное в эксплуатацию и пришедшее в негодность. Однако для оказания медицинской помощи жителям Апатитов были предприняты другие меры.

Медицинское оборудование. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Мурманские власти выделят 92 миллиона рублей на здравоохранение в Апатитах
Как отметили в правительстве, развитием и модернизацией медицинского обслуживания в Апатитах региональные и местные власти занимаются планомерно, наиболее детальный план был разработан и начал реализовываться еще в 2016 году. "Для завершения комплекса работ по модернизации в трехлетнем бюджете области предусмотрены средства до 2019 года включительно", — отметила замгубернатора Мурманской области Инна Погребняк.

По информации местных властей, в составе объединенной Апатитско-Кировской больницы функционируют взрослая и детская поликлиники на территории обоих городов, расстояние между которыми составляет 17 километров. Также есть женские консультации и отделения стоматологии, организованы дневные стационары при детской и взрослой поликлиниках. Функционируют стационарные отделения городской больницы.

Привлечь "арктических докторов"

Одна из главных проблем здравоохранения на севере – нехватка медицинских кадров, признают в правительстве региона. Апатиты – не исключение. По информации министерства здравоохранения области, укомплектованность подразделений больницы в Апатитах врачебным персоналом составляет 70,9 %, средним медицинским персоналом – 95,5 % — и это выше, чем в целом по области.

"Правительство Мурманской области принимает меры по привлечению медицинских работников в больницу. Утверждены квоты на рабочие места врачей наиболее востребованных должностей: врача-терапевта участкового, врача-невролога, врача-эндокринолога, при трудоустройстве на которые, осуществляются единовременные денежные выплаты в размере 200 тысяч рублей и ежеквартальные денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", — сообщили в региональном Минздраве.

Кроме того, выпускники образовательных учреждений городов Апатиты и Кировск направляются на целевое обучение в медицинские вузы Северо-Западного федерального округа по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия" и "Стоматология", по условиям, они должны после окончания обучения вернуться в Кировско-Апатитскую больницу. "В 2017 году заключено 7 договоров о целевом обучении в медицинских вузах, в том числе с выпускниками образовательных организаций г. Апатиты — 5 договоров о целевом обучении", — рассказали в ведомстве.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин лично контролирует лечение онкобольной девушки из Апатитов
"Правительство Мурманской области предлагает рассмотреть возможность разработки федерального проекта "Арктический доктор" по аналогии с проектом "Земский доктор", предусматривающего поэтапную компенсационную выплату в размере 2 млн рублей врачам, заключившим с медицинской организацией, расположенной в Арктической зоне Российской Федерации, договор о трудоустройстве на срок не менее 5 лет", — сообщила Погребняк.

Медицинский маршрут

Расстояние между Кировском и Апатитами – около 18 километров, в больших городах оно никого не пугает, однако у жителей Апатитов, некогда привыкших к больнице в родном городе, необходимость ездить в соседний вызывает жалобы.

Решение проблемы транспортной доступности для оказания медпомощи было в списке поручений, данных губернатором региона Мариной Ковтун. Как отметили в правительстве, с 11 июля в рамках договора между администрацией Апатитов и больницей в ночное время организована работа социального такси для перевозки домой пациентов, доставленных из Апатитов в приемный покой Кировска бригадой скорой медицинской помощи, обслуженных амбулаторно и не нуждающихся в госпитализации. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета города Апатиты.

Дарья Старикова в НИИ онкологии им. П.Герцена Дарья Старикова. 29 июня 2017
© Фото : АГН "Москва"/Екатерина Хохлова
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Одновременно в администрациях городов Апатиты и Кировск прорабатывается вопрос о введении проездных билетов между городами стоимостью, равной стоимости проездных билетов внутригородских маршрутов.

В середине июня руководство регионального минздрава провело прием всех недовольных медицинским обслуживанием в Апатитах. По словам замгубернатора, было принято к рассмотрению 181 обращение, которые находятся на контроле для принятия необходимых мер.

Ремонт, оборудование, транспорт

В течение 2017 года планируется приступить к капитальному ремонту здания лечебного корпуса в Апатитах. В трехэтажном здании площадью более 3,5 тысяч квадратных метров планируется разместить терапевтическое отделение с палатой интенсивной терапии; многопрофильный дневной стационар, в том числе койки онкологического профиля для проведения химиотерапии, эндоскопический кабинет, рентгенологический кабинет, кабинет УЗИ, травматологический пункт с круглосуточным режимом работы.

"В этом же корпусе в рамках государственно-частного партнерства по результатам заключенного в мае 2016 года договора с ООО "Фрезениус Нефрокеа" в срок до апреля 2018 года будет организована работа диализного центра для лечения больных с хронической почечной недостаточностью", — сообщила представитель правительства.

В настоящее время в помещениях общей площадью более тысячи квадратных метров проводятся ремонтные работы и монтаж оборудования. Кроме того, в течение 2018 года планируется завершить централизацию клинико-диагностической лаборатории с выполнением лабораторных исследований на единой площадке.

Областная клиническая больница (ОКБ). Архивное фото
© РИА Новости / Яков Андреев
Власти Мурманской области принимают меры для привлечения медиков
В 2017 году планируется приобрести рентгеновский цифровой телеуправляемый комплекс, медицинскую мебель для оснащения амбулатории микрорайона Кукисвумчорр, инфекционного отделения, взрослой поликлиники в Апатитах.

Кроме того, в 2017 году компания "ФосАгро" закупит четыре автомобиля скорой помощи категорий "В" и "С". По информации регионального правительства, в 2018 – 2019 годах запланирован ремонт еще одного лечебного корпуса. В нем будет организовано первичное сосудистое отделение с интенсивными кардиологическими и неврологическими койками.

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