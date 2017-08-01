Тюмень выделит 73 млн рублей на благоустройство Ялуторовска и Тобольска

ТЮМЕНЬ, 1 авг — РИА Новости. Власти Тюменской области направят 73 миллиона рублей на благоустройство дворовых территорий домов в Ялуторовске и Тобольске, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора.

В частности, 36 миллионов рублей будет выделено на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Ялуторовске, в которых проживают более 1600 человек.

"На выделенные средства в двенадцати домах отремонтируют дворовые проезды, автомобильные стоянки, тротуары, разместят детские и спортивные площадки, проведут комплексное озеленение и устройство наружного освещения дворовой территории", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что более 37 миллионов рублей в этом году также будет выделено на реализацию программы благоустройства дворов в Тобольске — это в два раза больше, чем в 2016 году.

По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, при реконструкции нужно обязательно советоваться с жителями, обсуждать проект ремонта и согласовывать его с ними.

"Важно учитывать пожелания горожан еще на стадии разработки проекта. Именно жильцы дома должны принимать окончательное решение, чтобы их ожидания были оправданы. Такая практика успешно зарекомендовала себя в Тюмени и Тобольске", — считает глава региона.

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