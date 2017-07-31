Учитель пригласил Поклонскую на премьеру "Матильды"

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Режиссер "Матильды" Алексей Учитель пригласил депутата Госдумы Наталью Поклонскую прийти на премьеру готовящегося к прокату фильма "Матильда", сообщил РИА Новости его адвокат Константин Добрынин.

Ранее Поклонская позвала режиссера на московское молитвенное стояние против его киноленты и пообщаться с оппонентами, заявившими об оскорблении своих религиозных чувств.

В ответном обращении адвоката указывается, что храм, где назначено стояние, вмещает лишь 300 человек, а Поклонская ранее сообщала о 40 тысячах противников. "А вообще хотим посоветовать во время парламентских каникул депутату Поклонской отдохнуть от своей борьбы с "Матильдой", проветрить голову крымским воздухом, привести чувства в порядок, вспомнить о проблемах своих крымских избирателей… И в октябре приходить на премьеру кинокартины", — сказал Добрынин.

Фильм



Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма. Она показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.