МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Россиянам стали чаще отказывать в американских визах после того, как Москва ответила на санкционный законопроект Вашингтона решением сократить персонал дипмиссий США в стране. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителя фирмы, помогающей гражданам России получить право на въезд в США.

"Раньше никогда такого не было: в день отказывают 50-60 просителям, в основном молодым женщинам", — цитирует газета сотрудника компании Шавката Бутаева.

Как пишет издание, российские ответные меры напоминают решение, принятое властями СССР в 1986 году. Тогда Москва потребовала от Вашингтона уволить 261 сотрудника американских диппредставительств, в результате чего посольство осталось почти без секретарей, шоферов и иного обслуживающего персонала.

Ранее в посольстве США в России заявили РИА Новости, что сокращение численности персонала дипмиссии замедлит работу консульств. В то же время дипломаты отметили, что заявление экс-посла США в России Майкла Макфола о том, что сокращение персонала приведет к значительному увеличению сроков оформления виз, является его личным мнением.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что численность персонала дипмиссий США в России будет такой же, как и персонала российских посольств и консульств в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, 755 сотрудников американских диппредставительств должны будут прекратить свою деятельность.

В МИД России уточнили, что данные меры — ответ на антироссийскую политику Вашингтона и разрабатываемые санкции. Кроме того, Москва с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице и посольской дачи в Серебряном бору. Соответствующие ноты были вручены послу Соединенных Штатов Джону Теффту. Он, в свою очередь, заявил, что "глубоко сожалеет" в связи с предпринятыми Москвой мерами.