В ОП подготовят доклад о ситуации с "аптечной наркоманией" на Кавказе

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Члены Общественной палаты (ОП) РФ планируют подготовить доклад президенту России Владимиру Путину о ситуации с "аптечной наркоманией" на Кавказе, сообщает пресс-служба ОП РФ в понедельник.

Ранее общественники провели массовые антинаркотические рейды в Ростове-на-Дону, Анапе, Геленджике и Пятигорске, на очереди — Назрань, Грозный, Махачкала и Астрахань. В рамках рейдов активисты выявили проблему свободной продажи одного из препаратов для устранения нейропатической боли. Отмечается, что без рецепта препарат отказались продавать лишь в аптеках Геленджика.

"Мы в ОП РФ будем готовить доклад президенту России с нашей оценкой ситуации на Кавказе и в Пятигорске в частности", — заявил член ОП РФ, лидер движения "АнтиДилер" Дмитрий Носов, слова которого приводит пресс-служба палаты.

Отмечается, что в Пятигорске ситуация с распространением "аптечных наркотиков" самая плачевная, однако общественникам удалось добиться закрытия "самой известной аптеки".

"Пятигорск — это как Голландия. В Голландию за наркотиками приезжает вся Европа, в Пятигорск — весь Кавказ. Здесь создана среда, угрожающая национальной безопасности, ведь наркомания — это "правая рука терроризма": все смертники проходят через одурманивание. Ситуация с "аптечной наркоманией" демонстрирует несостоятельность местных властей: кто только ни писал про эту аптеку, все знали о том, что здесь творилось. Говорили, закрыть ее невозможно. Это плевок в лицо государства", — считает Носов.