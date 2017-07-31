К осени на северо-западе Москвы благоустроят еще один сквер

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Благоустройство сквера на северо-западе Москвы, расположенного на улице Свободы, дом 13, завершится до конца августа. На его территории установят комфортные скамейки, урны и обустроят пешеходные дорожки из брусчатки, сообщает mos.ru.

Кроме того, рядом здесь планируется сделать парковку для автомобилей, высадить кустарники и разбить клумбы с однолетними и многолетними растениями.

Эта зона отдыха пользуется популярностью у жителей, здесь часто проходят праздники. Также через сквер проложены дорожки к магазинам, остановкам общественного транспорта и подземному пешеходному переходу.