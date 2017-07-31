Глава Архангельской области: нужно развивать внутренние ресурсы Арктики

АРХАНГЕЛЬСК, 31 июл — РИА Новости. Необходимо выработать инструментарий для развития внутренних ресурсов арктических территорий, сообщил РИА Новости губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Эту инициатива, по мнению главы региона, может стать основой федерального закона об Арктике.

Губернатор озвучил ее, выступая на общественно-экспертном семинаре "Будущее России: арктическое измерение развития в XXI веке", проходящем в Архангельске. Глава региона подчеркнул, что под ресурсами он понимает не только углеводороды. Прежде всего, это уникальные условия Севера, экономический, образовательный и научный потенциал, традиции, культура и человеческий капитал.

"Нужно создать инструментарий для развития внутренних ресурсов Арктики. Архангельская область — часть российской арктической территории. И это часть России, где условия жизни людей, развитие предпринимательства, получение образования, качество социального обслуживания должны быть такими же, как и везде в стране. Здесь не живут вахтовики, это территория постоянного проживания людей, имеющих глубокие традиции, богатую историю и культуру, желание жить и работать на этой земле", — сказал Орлов.

Форум "Будущее России: арктическое измерение развития в XXI веке" стартовал в понедельник и проходит в Северном (Арктическом) федеральном университете. Его проводит Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ). Мерпориятие продлится два дня. Итогом обсуждения должен стать аналитический доклад, которой будет представлен в Совет Федерации, Госдуму и правительство РФ.

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