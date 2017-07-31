Закрытие сгоревшего поселка под Иркутском обсудят на заседании кабмина

ИРКУТСК, 31 июл – РИА Новости. Вопрос о ликвидации пострадавшего от пожара поселка Бубновка в Киренском районе Иркутской области рассмотрят на ближайшем заседании правительства России, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра экономического развития Приангарья Евгения Орачевского.

В конце апреля в Бубновке сгорели 59 домов из 83, а также школа и детский сад. На сельском сходе в Киренске вопрос о закрытии поселка рассматривался 18 мая. По его итогам за ликвидацию населенного пункта проголосовали 230 человек из 237 присутствующих. В конце мая президент России Владимир Путин поручил правительству закрыть Бубновку, обеспечить переселение его жителей и доложить о принятии этих мер до 25 июня.

В Министерстве экономического развития России в понедельник состоялось заседание межведомственной комиссии по рассмотрению предложений о закрытии населенных пунктов, в том числе Бубновки.

"На комиссии было принято единогласное решение о ликвидации поселка, также было принято решение о скорейшей подготовке комплекта документов для рассмотрения этого вопроса на ближайшем заседании правительства РФ. На сегодняшний день жителям Бубновки, которые претендуют на жилищные сертификаты по ликвидации поселка, уже можно заниматься поиском конкретных вариантов жилья", — сообщил Орачевский.

Как пояснил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, принятое решение о ликвидации Бубновки из-за отсутствия перспективы его развития дает возможность решать вопрос о предоставлении гражданам единовременных социальных выплат на приобретение жилья в других населенных пунктах.

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