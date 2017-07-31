В ОП предложили ввести в школах уроки о гуманном обращении с животными

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Комиссия Общественной палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами направила обращение в министерство образования и науки РФ с просьбой рассмотреть возможность введения в школах в той или иной форме уроков ответственного обращения с животными, сообщил РИА Новости в понедельник первый зампред комиссии Артем Кирьянов.

"Это вопрос крайне сложный с точки зрения образовательного стандарта и с точки зрения нагрузки на детей, методической подготовки преподавателей… Мы ждем видения министерства образования — в какие предметы могут быть включены эти уроки, будет ли это образовательный стандарт обязательный, или это будут какие-то иные внешкольные формы работы", — сказал Кирьянов.

По его словам, ответственное обращение с животными — это "глубокая тема", которая требует внимания всех слоев общества. Кирьянов отметил, что общественники не ждут от Минобра мгновенной реализации своей инициативы.

"Понятно, что мы с вами на пороге некоего долгого пути. Решение не будет однозначно принято после инициативы. Это вопрос переговоров в рамках профессионального сообщества, педагогического сообщества, научного сообщества", — добавил член ОП РФ, отметив, что обращение в Минобр уже направлено.