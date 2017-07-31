В Татарстане около 12 тысяч мальков стерляди выпустили в Волгу

КАЗАНЬ, 31 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Около 12 тысяч мальков стерляди выпустили в минувшие выходные в Куйбышевское водохранилище в Татарстане в рамках Года экологии, сообщает в понедельник министерство экологии и природных ресурсов республики.

"В рамках Года экологии в России и Года экологии и общественных пространств в Татарстане с целью восстановления популяции особо ценных пород рыб 12 тысяч мальков стерляди выпустили в Куйбышевское водохранилище на набережной Лаишевского района", — говорится в сообщении.

По словам министра экологии и природных ресурсов республики Фарида Абдулганиева, Татарстан — один из самых многоводных регионов Приволжского федерального округа, на территории которого расположены более 36 тысяч водных объектов.

"Наша главная цель — рациональный и ответственный подход к природным богатствам. Важной государственной задачей является грамотное использование, сохранение и приумножение водных биоресурсов, дальнейшее развитие рыболовства", — сказал он, отметив, что министерством реализуется ряд мероприятий, направленных на создание комфортных условий для обитания и размножения ихтиофауны.

Абдулганиев напомнил, что в Татарстане добыча полезных ископаемых в местах нерестилищ рыбы запрещена. Чтобы предотвращать нарушения, по решению министерства экологии с начала этого года на каждом судне, земснаряде, осуществляющем добычу полезных ископаемых на воде, устанавливается система ГЛОНАСС, что позволяет экологам круглосуточно контролировать их работу. Также в этом году, по словам министра, благоприятный нерест обеспечило регулирование уровня воды Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ, что поспособствует развитию рыбной отрасли Татарстана.

Выпущенные в водохранилище 12 тысяч мальков стерляди выращены на заводе по разведению мальков осетровых пород в Лаишевском районе. Предполагается, что акция станет традиционной. Мероприятие проведено совместно с благотворительным фондом Федора Конюхова "Зеленая планета" и татарстанским региональным отделением партии "Единая России", активисты которых перед выпуском стерляди очистили полуторакилометровую береговую линию.

Другие новости региона читайте здесь