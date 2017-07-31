В Нижнем Новгороде открыли движение по новому мосту через Волгу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл – РИА Новости. Движение по новому мосту через Волгу, который соединил Нижний Новгород и его город-спутник Бор, что позволит в разы увеличить пропускную способность на дорогах в сторону Кирова, открылось в понедельник, сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

"Борская транспортная система полностью открыта. Путь по ней стал сегодня очень приятной и одновременно волнительной частью, в общем-то, обычной рабочей поездки в Бор. Дублер, два пойменных моста, путепровод, мост через Везлому, развязки, пешеходные переходы – результат четырех лет труда более двух тысяч человек", — написал Валерий Шанцев в понедельник в своем блоге в LiveJournal.

Мост протяженностью 1,45 километра с расчетной пропускной способностью 3 тысячи автомобилей в час возводился параллельно существующему совмещенному Волжскому (Борскому) мосту. По данным регионального министерства транспорта, через действующий Борский мост в часы пик ежедневно проезжает до 70 тысяч автомобилей, несмотря на то, что его проектная пропускная способность составляет 12 тысяч машин. В министерстве отмечали, что строительство дублера Борского моста позволит увеличить пропускную способность на Кировском направлении, и сократит время в пути от Нижнего Новгорода до Бора с двух часов в час пик до 30 минут.

Проект второго Борского моста предусматривал не только строительство мостовой переправы, но и автодорожных подходов. В частности, в комплекс сооружений мостового перехода через Волгу на автотрассе Нижний Новгород — Шахунья — Киров входят транспортная развязка со стороны Нижнего Новгорода, два пойменных моста, путепровод на транспортной развязке в поселке Неклюдово, мост через реку Везлому, расширение трассы до Толоконцева и два надземных пешеходных перехода.

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