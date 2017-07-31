МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ ожидает, что цены на связь для приезжающих на Дальний Восток снизятся после исполнения операторами "большой четверки" предупреждения службы, ведущего к отмене в России внутрисетевого роуминга, сообщила в интервью РИА Новости начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

Ранее в июле ФАС предупредила крупнейших сотовых операторов о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и в поездках внутри России, что фактически означает отмену внутрисетевого роуминга в РФ. Операторы связи должны изменить условия тарифных планов в течение 14 дней с момента получения предупреждения и уведомить абонентов о таких изменениях за 10 дней до введения новых тарифов.

В "Мегафоне" назвали невыполнимым требование ФАС в течение 14 дней отменить плату за роуминг внутри РФ, отметив, что если у ФАС возникнут вопросы к "Мегафону", компания готова "обсуждать их в судебном порядке". Ранее ряд экспертов также выражали сомнения в выполнимости требований ФАС, а в Минкомсвязи высказывали опасения, что в случае отмены платы за роуминг внутри РФ вырастут тарифы на сотовую связь. В ФАС в ответ на это заявили, что операторы технически готовы к отмене роуминга, и заявления об обратном — попытка ввести всех в заблуждение.

Заева заметила, что сейчас для посетителей Дальнего Востока России действуют тарифы внутрисетевого роуминга. При этом после исполнения предупреждения ФАС разница в тарифах для абонентов, приезжающих в этот федеральный округ, "безусловно пропадет".

Также собеседница рассказала, как служба собирается убрать из российского законодательства понятие роуминг. Сейчас это понятие есть в правилах оказания услуг связи и в технических документах. "Мы направили в Минкомсвязи предложение о реализации такого мероприятия. Пока наше предложение находится на рассмотрении, обратной связи от министерства мы не получили, вносить самостоятельно изменения в закон о связи и отраслевые акты мы не можем. Мы можем лишь предлагать, уговаривать, чем сейчас и занимаемся", — заявила представитель ФАС.

По ее словам, у граждан РФ "уже настолько негативно сформировалось отношения к понятию роуминг, что было бы лучше, если бы люди перестали получать такие сильные раздражители". "В законодательстве есть, что поправить, чтобы обеспечить улучшение и деятельности операторов на рынке связи, и условия получения услуг связи абонентами. Мы направили предложения по реализации комплекса мероприятий, в том числе связанные с роумингом", — подытожила она.

В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг работает, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.

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