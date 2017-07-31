Условия поступления для набравших на ЕГЭ 100 баллов могут изменить

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева обещала "подумать об условиях поступления" для абитуриентов, набравших 100 баллов на ЕГЭ, об этом она заявила в интервью телеканалу "Россия 24".

Таким образом министр прокомментировала ситуацию с тем, что сегодня победители олимпиад получают большинство бюджетных мест в российских вузах.

"Ребята, которые могут получить сто баллов – а таких у нас много — по трем-четырем предметам, они, не будучи в олимпийском движении, — понятно, что здесь тоже сложности могут быть. Будем анализировать, будем думать… думать как раз об условиях поступления", — сказала Васильева.

Она отметила, что сейчас необходимо проанализировать информацию по вузам, так как "эта проблема, видимо, уже назревает".

По словам Васильевой, даже среди победителей олимпиад, поступающих в вузы, сегодня есть конкурс.

С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. На данный момент обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике, однако список обязательных экзаменов планируется расширять. Ежегодно единый государственный экзамен сдают около 750 тысяч выпускников.