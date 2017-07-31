ЕГЭ по истории будет проверять знание базового курса, заявила Васильева

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории, который станет в РФ обязательным после 2020 года, будет проверять знания школьников только по базовому курсу предмета, заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Васильева в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ-2017 сообщила, что обязательным ЕГЭ по истории может стать в 2022 году, а в 2020 году экзамен может пройти как обязательный пилотно в ряде регионов. Позднее в Рособрнадзоре сообщили, что ведомство готово проводить ЕГЭ по истории как обязательный в случае соответствующего решения.

"Это будет базовый курс. Не может человек не знать родного языка, родной литературы, родной истории", — сказала Васильева.

"В том, что касается истории, вы услышали, разговор об этом совершенно четкий, история должна быть обязательным предметом для сдачи ЕГЭ. Не надо делать больших испуганных глаз никому, объясню почему. Это мировая практика. Каждая страна сдает национальный язык, родную историю", — пояснила министр.