ЕГЭ в России вряд ли когда-нибудь отменят, заявила Васильева

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева заявила, что ЕГЭ в России вряд ли когда-нибудь будет отменен.
"Я не думаю, что ЕГЭ мы когда-нибудь будем отменять", — сказала Васильева в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с воспитанниками центра "Сириус" заявил, что благодаря ЕГЭ удалось добиться значительного увеличения числа студентов из регионов в ведущих вузах страны.
С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Он проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно единый государственный экзамен сдают около 750 тысяч выпускников.