ЕГЭ в России вряд ли когда-нибудь отменят, заявила Васильева

Сотрудник достает из сейфа пакеты с контрольно-измерительными заданиями перед началом ЕГЭ

Сотрудник достает из сейфа пакеты с контрольно-измерительными заданиями перед началом ЕГЭ

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева заявила, что ЕГЭ в России вряд ли когда-нибудь будет отменен.

"Я не думаю, что ЕГЭ мы когда-нибудь будем отменять", — сказала Васильева в эфире телеканала "Россия 24".

Она также напомнила, что ведомство намерено бороться против "натаскивания" школьников исключительно на сдачу ЕГЭ. При этом одним из главных плюсов экзамена, по ее мнению, является возможность поступления в ведущие вузы для выпускников из разных регионов РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с воспитанниками центра "Сириус" заявил, что благодаря ЕГЭ удалось добиться значительного увеличения числа студентов из регионов в ведущих вузах страны.

С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Он проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно единый государственный экзамен сдают около 750 тысяч выпускников.