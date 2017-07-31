В Москве дорожный патруль начнет оказывать первую помощь пострадавшим в ДТП

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Сотрудники дорожного патруля Центра организации дорожного движения (ЦОДД) прошли обучение по оказанию первой помощи, в том числе пострадавшим при ДТП, сообщил руководитель центра Вадим Юрьев в понедельник.

Ранее в Москве начал действовать дорожный патруль ЦОДД. Ежедневно пять экипажей дорожного патруля проводят мониторинг дорожной ситуации в городе, инспектируют дорожную инфраструктуру, помогают при ДТП сотрудникам экстренных служб на месте чрезвычайных ситуаций, помогают повышать дисциплину участников дорожного движения. В режиме 24 часа семь дней в неделю дорожный патруль получает задания из ситуационного центра ЦОДД, который оценивает ситуацию в городе. К примеру, патруль помогает запустить машину, поменять проколотое колесо или отбуксировать автомобиль до заправки.

"Нашей целью является не только максимально увеличить пропускную способность нашего города с помощью дорожного патруля, но и, по необходимости, оказать первую помощь, поскольку бывает много случаев, когда в результате ДТП есть жертвы, которым необходимо экстренно помочь", — цитирует Юрьева пресс-служба ЦОДД.

Во время курсов сотрудники патруля изучили теоретические знания и отработали практические приемы по оказанию помощи при травмах, сердечном приступе, ранах и кровотечении. По завершении обучения всем выдали специальные сертификаты.

Подробнее о крупных дорожно-транспортных происшествиях в России в 2014-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>