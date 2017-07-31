В Москве могут запретить ездить на гироскутерах в метро

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Власти Москвы намерены детально изучить вопрос, касающийся запрета использования в метрополитене гироскутеров и моноколес, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Ранее в СМИ сообщалось, что с инициативой запретить для провоза и использования в столичном метро таких современных транспортных средств выступила председатель комиссии по безопасности при Московской городской думе Инна Святенко.

"Безопасность пассажиров — первостепенная задача, которая находится на контроле правительства Москвы. Сейчас в моду вошли многие транспортные средства, которые еще не были так популярны на момент последней редакции Правил пользования Московским метрополитеном, поэтому мы внимательно изучим этот вопрос", — сообщили в департаменте.