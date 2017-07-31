Соловьев сообщил, сколько времени займет подготовка фильма о Путине

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Подготовка большого телевизионного фильма с участием президента РФ Владимира Путина может занять несколько месяцев, рассказал РИА Новости в понедельник известный телеведущий Владимир Соловьев, который ранее взял у президента интервью.

В воскресенье на сайте Вести.ру (ВГТРК) появился фрагмент интервью Путина ведущему ВГТРК Соловьеву "в рамках подготовки большого проекта".

"Я ведь только отвечаю за часть бесед, за интервью. Это большой проект, который делается, традиционно этим занимается (режиссер и продюсер) Саида Медведева. У нее есть общее видение, понимание. У меня в субботу была возможность пообщаться с Владимиром Владимировичем. Я и пообщался. То, что мы показали, это был только очень маленький фрагмент, общение было очень длительным", — рассказал Соловьев о проекте.

Отвечая на вопрос о том, сколько по времени может занять подготовка данного проекта, телеведущий сказал: "Ну, это надолго, то есть я думаю, что это месяцы работы, потому что у Саиды обычно проекты такие глобальные, там отнюдь не только интервью".

Ранее телеканала "Дождь" сообщил, что перед выборами президента РФ, который состоятся в марте 2018 года, выйдет еще один фильм с участием Владимира Путина. Работа над фильмом, по данным телеканала, уже началась, съемками занимается компания известного режиссера и продюсера Саиды Медведевой, а говорить с главой государства будет Владимир Соловьев. Съемочная группа снимает президента в работе, в том числе в поездках, кроме того, в фильме будет много и прямой речи самого Путина.

Ранее в эфир телеканала "Россия 1" уже выходил снятый командой Саиды Медведевой фильм Владимира Соловьева, повествующий о пятнадцати годах у власти Владимира Путина и событиях, которые происходили в России и мире за это время. В фильме-интервью Путин вспоминает о самых драматических моментах современной российской истории — войне в Чечне, гибели экипажа подводной лодки "Курск", теракте в театральном центре на Дубровке.