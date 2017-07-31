Соловьев сообщил, сколько времени займет подготовка фильма о Путине

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Подготовка большого телевизионного фильма с участием президента РФ Владимира Путина может занять несколько месяцев, рассказал РИА Новости в понедельник известный телеведущий Владимир Соловьев, который ранее взял у президента интервью.
"Я ведь только отвечаю за часть бесед, за интервью. Это большой проект, который делается, традиционно этим занимается (режиссер и продюсер) Саида Медведева. У нее есть общее видение, понимание. У меня в субботу была возможность пообщаться с Владимиром Владимировичем. Я и пообщался. То, что мы показали, это был только очень маленький фрагмент, общение было очень длительным", — рассказал Соловьев о проекте.
Отвечая на вопрос о том, сколько по времени может занять подготовка данного проекта, телеведущий сказал: "Ну, это надолго, то есть я думаю, что это месяцы работы, потому что у Саиды обычно проекты такие глобальные, там отнюдь не только интервью".
Ранее телеканала "Дождь" сообщил, что перед выборами президента РФ, который состоятся в марте 2018 года, выйдет еще один фильм с участием Владимира Путина. Работа над фильмом, по данным телеканала, уже началась, съемками занимается компания известного режиссера и продюсера Саиды Медведевой, а говорить с главой государства будет Владимир Соловьев. Съемочная группа снимает президента в работе, в том числе в поездках, кроме того, в фильме будет много и прямой речи самого Путина.
Ранее в эфир телеканала "Россия 1" уже выходил снятый командой Саиды Медведевой фильм Владимира Соловьева, повествующий о пятнадцати годах у власти Владимира Путина и событиях, которые происходили в России и мире за это время. В фильме-интервью Путин вспоминает о самых драматических моментах современной российской истории — войне в Чечне, гибели экипажа подводной лодки "Курск", теракте в театральном центре на Дубровке.