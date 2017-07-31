В Сбербанке рассказали подробности сбоя в работе сервисов

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Технические сбои в Сбербанке затрудняли работу услуги "мобильный банк" и системы "Сбербанк-онлайн", но неполадки были устранены еще ночью по московскому времени, сообщили РИА Новости в колл-центре крупнейшего российского банка.

"У нас по техническим причинам наблюдались затруднения в обслуживании, мог не работать "Сбербанк-онлайн", услуга "мобильный банк", в 3 часа 05 минут по Москве все должно было исправиться", — сказали в колл-центре кредитной организации.

Ранее в понедельник Сбербанк сообщил об утреннем сбое по операциям с банковскими картами, отметив, что у некоторых клиентов могли наблюдаться временные затруднения при использовании карт. Сейчас обслуживание ведется в обычном режиме, сказали в пресс-службе Сбербанка.

В этом году в Сбербанке уже случались подобные сбои. Так, 9 июня в течение 40 минут у клиентов крупнейшего российского банка возникали проблемы проведения операций по картам Mastercard и "Мир", а в ночь с 23 по 24 апреля наблюдались проблемы обслуживании карт Visa, связанные с подключением сервисов бесконтактных платежей.