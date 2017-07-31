Рогозин рассказал, зачем пишет стихи

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью изданию "Комсомольская правда" рассказал, что написал стихи о подвиге Зои Космодемьянской.
По его словам, сочинение стихов помогает ему "преодолевать усталость". Вице-премьер пояснил, что еще в школе, в 10-м классе, получил первое место в Москве на конкурсе стихотворного перевода — он переводил французскую поэзию, Поля Верлена.
Ранее Рогозин сообщил, что по дороге на Байконур в самолете написал песню о любви "Ленка". Отвечая на вопрос корреспондента издания, станет ли его жена Татьяна Рогозина "ревновать" к песне, вице-премьер ответил отрицательно.
Рогозин рассказал, что написал эту песню о первой школьной любви, прежде всего, для своих близких, для внуков. "Поскольку я разговариваю со своими внуками, а старшему 12 лет, он у меня суворовец, то это я больше для своих близких писал", — пояснил вице-премьер.
При этом он добавил, что его "настоящая первая любовь превратилась в жену", с которой они уже 16 лет вместе.