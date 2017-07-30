Воронеж впервые принял финал соревнований "Петровская регата"

День ВМФ в 2017 году (42)

Участники Петровской регаты на лодках дракон в Воронеже, приуроченной к Дню Военно-морского флота России

Участники Петровской регаты на лодках дракон в Воронеже, приуроченной к Дню Военно-морского флота России

ВОРОНЕЖ, 30 июл — РИА Новости. Финал соревнований "Петровская регата", приуроченных к празднованию Дня Военно-морского флота России, впервые прошел в Воронеже, сообщает областное правительство.

Соревнования "Петровская регата" проводятся на лодках класса "Дракон". Команда состоит из 20 гребцов, рулевого и барабанщика, который задает темп гребле. Спортсмены проходят дистанцию 200, 500, 1000 и 3000 метров.

"Соревнования "Петровская регата" прошли в Воронеже впервые. В заплывах на дистанции 300 метров участвовали мужчины и женщины в возрасте старше 18 лет, представляющие высшие учебные заведения, предприятия и организации, а также организованные коллективы", — говорится в сообщении.

Финал прошел в воскресенье в акватории Воронежского водохранилища. В награждении спортсменов принял участие губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. Выступая перед участниками соревнований, он поздравил всех с Днем ВМФ.

"Этот праздничный день имеет особое душевное состояние в городе Воронеже. Русский флот создавался здесь. Благодаря указу Петра I в Воронеже были построены первые военные корабли России. Мы сегодня стали свидетелями "Петровской регаты" – это тоже восстановление нашей истории. Напомню, что Петровский яхт-клуб существует уже 142 года, он один из старейших в стране", – сказал губернатор.

Первое место заняла команда Академии водного спорта, второе место – команда главного управления МЧС России по Воронежской области, третье – команда Воронежского государственного университета.