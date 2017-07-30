МЧС продлило предупреждение о смерчах на Черноморском побережье Кубани

КРАСНОДАР, 30 июл — РИА Новости. Экстренное предупреждение из-за опасности формирования смерчей на Черноморском побережье продлено на Кубани, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю.

"По данным ФГБУ "Северо-Кавказского УГМС", до конца суток 30 июля над Черным морем на участке Бухта Инал – н.п. Шепси имеется опасность формирования смерчей над морем", — говорится в сообщении.

Ранее МЧС распространило экстренное предупреждение из-за возможности смерчей на Черноморском побережье от Анапы до Джубги в субботу.

Власти Анапы в связи со штормом в субботу запретили купание на всех пляжах курорта. В настоящий момент в городе идёт дождь, температура воздуха — плюс 23 градуса. Такая же погода в Джубге и в Сочи. Вода в море в Анапе прогрелась до плюс 25, в Джубге — до плюс 26, а в Сочи — до плюс 27 градусов.

В связи со складывающимися погодными условиями ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует соблюдать элементарные требования безопасности. Если смерч застал в здании — необходимо отойти от окон и занять безопасное место у стен внутренних помещений.

Если ураган, буря или смерч застали на улице — рекомендуется держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередач, мачт, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла использовать листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, другие подручные средства.