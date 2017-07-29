В СПЧ видят тенденцию в помилованиях по делам о госизмене по смс

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В президентском Совете по правам человека (СПЧ) приветствуют решение о помиловании двух женщин, осужденных по статье "госизмена" за отправку смс; можно говорить о тенденции в помилованиях по таким делам, заявил РИА Новости замглавы СПЧ Евгений Бобров.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указы о помиловании Марины Джанджгавы и Анник Кесян, осужденных по статье "госизмена". В марте нынешнего года президент помиловал осужденную по аналогичному делу Оксану Севастиди.

"Совет, конечно, приветствует такое решение. Говорить о тенденции однозначно можно, потому что таких дел порядка десяти, по крайней мере, из тех, что мне известны", — сказал Бобров.

В частности он упомянул о нынешних решениях о помиловании, о ситуации с Севастиди, а также об истории жительницы Смоленской области Светланы Давыдовой, уголовное дело в отношении которой было прекращено.

"Поэтому здесь однозначно можно говорить о тенденции. И хорошо, что президент прислушивается к мнению правозащитников, мы неоднократно предлагали во всех таких случаях людей миловать. Тем более что крайне сомнительно, что эти люди могут быть субъектами преступлений по государственной измене — они не облечены властными полномочиями и никаких распорядительных действий совершать не могут", — отметил Бобров.

Однако судебная практика была такова, что люди были признаны виновными, приговоры вступили в силу, уточнил он. "Мы и раньше критиковали возможность привлекать за такие составы правонарушений по статье о госизмене. Тем не менее, что имеем, то имеем. Совет приветствует решение президента", — добавил правозащитник.

Вместе с тем он считает, что практика по таким делам вряд ли изменится. "Но хорошо уже то, что в последнее время таких дел больше не становится", — подчеркнул Бобров.

В апреле адвокат, руководитель "Команды 29" Иван Павлов сообщал РИА Новости, что жительницы Сочи Анник Кесян и Марина Джанджгава были осуждены по статье 275 УК РФ (госизмена) за отправку смс в 2008 году, в которых они написали своим грузинским знакомым, что видели, как по железной дороге открыто передвигался груженный военной техникой эшелон. По словам Павлова, в 2013 году Джанджгава получила 12 лет лишения свободы, а в 2015 году Кесян приговорили к восьми годам колонии.

Оксана Севастиди была арестована в 2015 году. В 2016 году суд признал ее виновной в госизмене и приговорил к семи годам лишения свободы. После выхода Оксаны Севастиди на свободу ее адвокаты пытались добиться отмены приговора, однако Верховный суд признал его законным.