Якутский рудник, где произошло обрушение, работает штатно

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Рудник "Мир" в Якутии после обвала горной породы на шахте работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба компании "Алроса", которой принадлежит рудник.

Ранее источник в экстренных службах республики сообщил РИА Новости, что один человек пострадал, по предварительным данным, при обвале горной породы на шахте рудника "Мир" компании "Алроса" в городе Мирный в Якутии.

По данным пресс-службы, в результате обрушения породы на шахте рудника "Мир" оказался заблокированным в машине один из рабочих. На месте обрушения сотрудники МЧС ведут работы по его деблокированию. Других пострадавших нет.

Отмечается, что обрушение горной породы произошло на глубине 300 метров. В этот момент в шахте находилось 111 человек.

"Рудник работает в штатном режиме, эвакуация не проводилась", — говорится в сообщении.