Московские власти начнут разработку новых линий метро

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти начнут разработку новых линий метро.

Приняли решение о разработке градостроительной документации для новых линий @MoscowMetro на перспективу в пос. Северный, Внуково и г. Троицк — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 июля 2017 г.

В настоящее время строят третий пересадочный контур московского метро. Он будет проходить на расстоянии около 10 километров от существующей Кольцевой линии. На новом кольце появится 31 станция, с 17 из которых можно будет пересесть на радиальные линии подземки, с двух — на Московское центральное кольцо и с семи — на линии железной дороги. Первый участок ветки от станции "Деловой центр" до "Петровского парка" планируют запустить осенью 2017 года.