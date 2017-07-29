Фотожурналист "Россия сегодня" Песня стал победителем конкурса в Тобольске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл — РИА Новости. Фотожурналист МИА "Россия сегодня" Владимир Песня стал победителем XVI Межрегионального конкурса репортажной фотографии "Памяти Александра Ефремова", который прошел в Тобольске.

"Серия черно-белых фотографий о маленьких воспитанниках детских домов Челябинска и Магнитогорска продолжает одну из главных тем фотографа — тему надежды и обретения семьи детьми, оставшимися без попечения родителей", — говорится в сообщении МИА "Россия сегодня".

Будучи активным участником всероссийского социального проекта "Поезд надежды", Владимир Песня считает, что широкое освещение проблемы сиротства должно привести к тому, что усыновление будет считаться нормой, а не подвигом.

© РИА Новости / Владимир Песня Фото из серии "Сироты Урала" автора Владимира Песни специального фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" © РИА Новости / Владимир Песня Фото из серии "Сироты Урала" автора Владимира Песни специального фотокорреспондент МИА "Россия сегодня"

"Фотографии серии "Сироты Урала" сделаны в последнем "Поезде" ("Поезд надежды" – благотворительный проект, помогающий детям, оставшимся без попечения родителей, и приемным родителям найти друг друга) осенью прошлого года в Челябинске и Магнитогорске. Я считаю, что дети, волею судьбы оказавшиеся без родителей, не должны всю жизнь оставаться без семьи. Поэтому пытаюсь визуальным языком выразить тоску казенных учреждений и в то же время дать надежду на обретение счастья", — приводятся в сообщении слова Песни.

Историю усыновления продолжает еще одна фотосерия Песни "Бабье царство", которая вместе с "Сиротами Урала" вошла в экспозицию выставки победителей конкурса "Памяти Александра Ефремова". Главными героинями съемки стала семья Черкашиных из города Майкоп – мать-одиночка, учительница музыки Анна и ее девять дочерей, семь из которых – приемные.

Межрегиональный конкурс репортажной фотографии "Памяти Александра Ефремова" ежегодно проходит с 2001 года в день рождения фотографа Александра Ефремова (29 июля), погибшего при исполнении служебных обязанностей 12 мая 2000 года в ходе боевых действий в Чеченской республике.