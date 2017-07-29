Дырявый бензобак "Нивы", лифт для машин, "спагетти-кар" и три автоновинки

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Сергей Белоусов. В России в ближайшее время появятся в продаже сразу три новых автомобиля, Леонардо Ди Каприо продал "спагетти-кар", а Ferrari расширила гарантию до 15 лет. Эти и другие автомобильные события — в дайджесте РИА Новости.

Встречаем

Rolls-Royce выкатил на автомобильную арену абсолютно новый Phantom с полностью алюминиевым кузовом и самым современным набором технологий, который только есть в арсенале поставщиков концерна BMW (концерн владеет британской маркой с 1998 года). Модель отныне будет продаваться только в кузове седан, так как в роли купе и кабриолета теперь выступают модели Wraith и Dawn. Известна даже цена на новинку — минимум 400 тысяч фунтов стерлингов (около 31 миллиона рублей), но для большинства клиентов машины будут дороже, ведь каждая из них делается по спецзаказу и с большим количеством дополнительных опций.

Новое поколение Rolls-Royce Phantom получило бензиновый двигатель V12 с традиционным объемом 6,75 литра, но теперь ему помогают два турбонагнетателя, которые подняли мощность мотора с 460 до 571 л.с., а крутящий момент — с 720 до 900 Нм. Тяга передается к задним колесам через 8-ступенчатый "автомат" ZF, с 0 до 100 км/ч седан ускоряется за 5,3 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Создатели называют новый Phantom самым тихим автомобилем в мире. Для достижения максимального комфорта звукоизоляционной пеной пришлось заполнить даже шины Continental. Автомобиль получил лазерные фары, стереокамеру, которая считывает информацию о дороге на скорости до 100 км/ч и адаптирует подвески для наиболее комфортного преодоления неровностей, два раздельных задних кресла, способных поворачиваться друг к другу, виртуальную панель приборов и самую дорогую отделку в мире.

Новинку представила и Mitsubishi, которая даже попыталась создать новый класс автомобилей — кроссвэн. По мнению японцев, именно так выглядит их новый "компактный кроссовер в кузове MPV". Модель пока не получила названия, но, по слухам, ее нарекут Expander. Официальная премьера состоится на Международном автосалоне Gaikindo Indonesia (GIIAS) в Джакарте 10 августа, тогда-то миру и раскроют настоящее имя.

Длина японской новинки (4475 миллиметров) чуть больше, чем у Citroen C4 Picasso, но меньше, чем у семиместного Grand C4 Picasso. Двигатель пока один — 1,5-литровый бензиновый, трансмиссии — 5-ступенчатая "механика" или 4-ступенчатый "автомат", а привод только передний. В России новый Mitsubishi продаваться не будет. Пока. Но вскоре Expander будет клонирован брендом Nissan, и, может быть, один из кроссвэнов все же доберется и до наших краев.

На автосалоне во Франкфурте компания Suzuki покажет новую версию "заряженного" хетчбэка Swift Sport. Компания поделилась лишь одним изображением модели, а вся остальная информация о ней пока засекречена. Ходят слухи, что автомобиль получит 1,4-литровый турбированный агрегат семейства Boosterjet, который сейчас устанавливается на кроссовер Vitara и развивает 140 л.с.

Пополнение

В октябре 2017 года в России начнутся продажи рамного внедорожника Toyota Fortuner, созданного на базе пикапа Hilux. Модель была представлена еще в 2015 году, но о поставках японцы объявили только сейчас. Цены пока не объявлены, но ждать дешевизны не стоит: машины будут завозиться в страну из Таиланда.

Автомобилю достались два мотора: бензиновый объемом 2,8 литра и мощностью 177 л.с. и 2,7-литровый дизель с отдачей 163 л.с. Оба двигателя комплектуются с 6-ступенчатым "автоматом". В список опций машины войдут семь подушек безопасности, камера заднего вида, светодиодные фары, электропривод двери багажника и мультимедийная система с навигацией.

Suzuki планирует привезти в Россию сразу две новые модели: кроссовер Ignis и хетчбэк Baleno. "Мы рассматриваем возможность выведения новых моделей на российский рынок, ориентировочно, в 2018 году. Но нам важно действовать очень аккуратно и предложить привлекательную цену и для клиентов, и для дилеров", — сообщили РИА Новости в пресс-службе японской компании.

Новые они только для нас: Suzuki Ignis был представлен в прошлом году с двумя двигателями: 1,2-литровым бензиновым и 1,3-литровым дизельным. На выбор две трансмиссии — 5-ступенчатая "механика" и вариатор. Компактный пятидверный хэтчбек Baleno появился в 2015 году и оснащается четырьмя моторами объемом от 1,0 до 1,3 литра.

Что американцу плохо, то русскому хорошо

Infiniti решила снять с производства кроссовер QX70 (бывший FX). Эту информацию СМИ растиражировали как полный отказ японской компании от модели, которая пользуется в России стабильным спросом. Но, как сообщило российское представительство марки, данное решение было принято исключительно в отношении американского рынка. В нашей стране модель по-прежнему останется в строю.

"Россия является одним из важнейших рынков для бренда Infiniti в мире. В первом полугодии 2017 года бренд показал хорошие продажи с результатом 2632 автомобиля, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2016 года, — говорится в пресс-релизе марки. — QX70 до сих пор является одной из самых популярных моделей в своем сегменте, отличаясь уникальным дизайном и великолепной динамикой. Спорт-кроссовер доступен для российских покупателей в версии с бензиновым двигателем в 3,7 литра и мощностью 333 л.с и полным приводом".

Четыре года спустя

Газета "Коммерсантъ" сообщила о подготовленных МВД и экспертами поправках в закон "О государственной регистрации транспортных средств", который скоро должен будет пройти второе чтение в Госдуме. Первое чтение было в 2013 году. Законопроект разрешит дилерам выдавать номера на новые автомобили прямо в автосалоне, а автовладельцам выбирать сочетание букв и цифр на номерном знаке. Печатать номера будут сами автосалоны на специальном оборудовании, а свидетельство о регистрации получать в ГАИ. Как граждане будут выбирать себе цифры и буквы, пока не известно.

Законопроект также упрощает процедуру регистрации автомобилей с нечитаемыми VIN-кодами. Сейчас такие машины каждый раз проходят экспертизу у криминалистов, но в будущем эта процедура должна проводиться только один раз, после чего VIN будет заново нанесен на кузов. Дополнительная маркировка сейчас успешно наносится на "кастомные" автомобили, существующие в единственном экземпляре.

15 лет гарантии

Ferrari первой в мире отважилась обеспечить свои автомобили 15-летней гарантией. Стандартное гарантийное покрытие длится три года, но теперь клиенты смогут приобрести дополнительный пакет New Power на более длительный срок. В случае поломки чинить будут не все, а только двигатель, трансмиссию, рулевое управление и детали подвески, так что захрипевшую аудиоколонку владельцам придется менять за свой счет. Кстати, Ferrari в России предлагает всем покупателям моделей GTC4Lusso, 488 GTB, 488 Spider, GTC4Lusso T и 812 Superfast бесплатное техническое обслуживание автомобиля в течение семи лет с даты продажи.

Дырявые баки

Совместное предприятие "GM-АвтоВАЗ" объявило об отзыве 2736 внедорожников Chevrolet Niva, выпущенных с 1 по 28 ноября 2016 года. Причиной для сервисной акции стал дефект топливных баков, а именно — негерметичность в точке контактной сварки внутренней перегородки бака в верхней его половине. О необходимости посетить станцию техобслуживания официального дилера владельцев попавших под отзыв машин известят представители "GM-АвтоВАЗ". Также на сайте Росстандарта размещен перечень VIN-кодов неисправных автомобилей. Во время визита на сервис будет произведена полная замена топливного бака, все работы будут произведены бесплатно.

Лифт для автомобилей

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск весной этого года открыл еще одну фирму — The Boring Company. На английском языке это название звучит двусмысленно: "Буровая компания" или "Скучная компания", но создана она именно для того, чтобы бурить тоннели. Эти тоннели должны стать своеобразным метро для автомобилей, которые будут перемещаться под землей со скоростью 200 км/ч на специальных платформах, а попадать туда машины будут на специальных лифтах.

Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Июл 25 2017 в 11:26 PDT

Видео работы такого лифта Илон Маск выложил на своей страничке в "Инстаграм". Вероятнее всего, механизм является частью системы тоннелей, которую The Boring Company начала прокладывать в Лос-Анджелесе.

Автопарковка

Mercedes-Benz и компания Bosch научили машины самостоятельно парковаться на многоуровневом паркинге. Владельцу автомобиля достаточно подъехать в зону высадки, покинуть машину и нажатием одной кнопки на смартфоне отправить ее на стоянку. Так же просто "Мерседес" возвращается к своему владельцу в зоне посадки.







Увы, но такими умениями пока могут похвастать лишь специально оборудованные дополнительными датчиками автомобили. Кроме того, датчики устанавливаются и в самом паркинге, поэтому абы куда машина сама не заедет. Первым таким паркингом станет здание музея Mercedes-Benz в Штутгарте. По словам разработчиков, там сможет разместиться на 20% больше автомобилей, так как они будут стоять более компактно — двери-то открывать уже не надо. Но пока все это напоминает скорее очередную маркетинговую уловку.

"Спагетти-кар" за 100 тысяч

В 2016 году в честь открытия 47-го фестиваля фотографии Rencontres d'Arles во французском Арле компания BMW попросила художника Маурицио Кателлана и фотографа Пьерпаоло Феррари, основателей авангардного итальянского журнала Toilet Paper, сделать из электрокара i3 произведение искусства. Похоже, что итальянцы долго не думали и создали "спагетти-кар" — автомобиль, на кузов которого нанесены изображения любимого многими итальянского блюда. По замыслу художников, машина должна была быть уничтожена сразу после фестиваля, но создатели передумали и передали ее в дар благотворительному фонду Леонардо Ди Каприо (LDF). На этой неделе "спагетти-кар" наконец обрел своего окончательного хозяина: на традиционном аукционе по сбору средств для фонда он был продан коллекционеру из Швейцарии за 100 тысяч евро.