Рязанская область может стать лидером в формировании городской среды

РЯЗАНЬ, 28 июл — РИА Новости. Рязанская область в следующем квартале может занять первое место среди регионов России по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщает в пятницу областное правительство.

Ход реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", а также вопросы развития ЖКХ, подготовки к отопительному сезону и организации в регионе системы обращения с твердыми коммунальными отходами обсуждались в пятницу в Рязанской области. В совещании приняли участие заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис и временно исполняющий обязанности губернатора региона Николай Любимов.

"Рязанский регион готов и будет обязательно участвовать во всех проектах министерства строительства и ЖКХ РФ, внедрять лучшие практики и новые перспективные идеи, делиться своим позитивным опытом", – сказал Любимов. Глава региона отметил, что Рязанская область активно участвует в обсуждении новых механизмов, разработка которых в настоящее время ведется федеральным Минстроем. Кроме того, в регионе будет активно продолжаться деятельность по привлечению инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс, совершенствование работы по обращению с отходами.

По словам Чибиса, обсуждаемые вопросы являются ключевыми в развитии региона. "С Рязанской областью комфортно работать. Все задачи, связанные с расселением аварийного жилищного фонда, модернизацией коммунальной инфраструктуры, проведением капитального ремонта домов, выполняются региональной командой четко. Мы будем всячески помогать региону, который станет одним из наших ключевых партнеров, в том числе по внедрению самых лучших инициатив", – сказал замминистра.

Он отметил, что в области идет эффективная деятельность и по формированию современной городской среды. "Проекты, которые планируется реализовать в Рязани на Лыбедском бульваре, в парке Циолковского, заслуживают внимания и могут стать одними из лучших в стране", – сказал Чибис.

Комментируя в целом деятельность по формированию современной городской среды в регионе, замминистра обратил внимание, что в Рязани "запущены те процессы, которые помогают сделать его удобным для горожан". "С учетом тех темпов, которые набрала Рязанская область в этой работе, есть все шансы занять первое место среди регионов России уже в следующем квартале", — добавил Чибис.

По словам Любимова, жители региона активно включились в работу по созданию комфортных городских пространств. "Когда люди увидели, что проект реально работает, что их мнением интересуются, их предложения учитываются, и они сами фактически формируют облик своих территорий, активность заметно выросла. В дальнейшем мы будем стараться максимально эффективно работать по программе, чтобы получить как можно больше федеральной поддержки, будем увеличивать средства на эти цели в областном бюджете, тесно взаимодействовать с населением", — сказал глава области.

Затем замминистра ознакомился с ходом реализации федеральных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов и созданию комфортной городской среды. Чибис осмотрел два дома (по улице Крупской и улице Забайкальской), в которых был проведен капремонт, и дворовую территорию (по улице Чкалова), где ведется благоустройство. По информации областных властей, главный жилищный инспектор "в целом положительно оценил работу, обратив внимание на необходимость последовательного сокращения периода отключения подачи горячей воды в дома в летнее время". В настоящее время он не превышает двух недель. Чибис также ознакомился с ходом работ по благоустройству Лыбедского бульвара. Там предполагается создать рекреационно-пешеходную зону, которая пройдет через всю центральную часть Рязани.

"Новые задачи, которые сегодня поставлены правительством, главой региона, здесь уже реализуются на практике. То, что я сегодня увидел, производит очень хорошее впечатление, и я убежден, что все получится, и регион действительно станет еще краше", — подвел итог своей поездке в Рязанскую область замминистра.

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