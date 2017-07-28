Автопробег дружбы "Берлин-Москва" доехал до Брянска

БРЯНСК, 28 июл — РИА Новости. Участники второго международного автопробега дружбы "Берлин — Москва" увидели в Брянске совсем не то, что рассказывают о России в Германии: много смеющихся детей, поразительную архитектуру и красивых женщин, рассказал на пресс-конференции сторонник движения за мир Ове Шаттауэр.

Автопробег, целью которого является укрепление дружеских связей между Россией и Германией, стартовал в Берлине у Бранденбургских ворот 23 июля масштабным музыкальным фестивалем за мир. Участники едут на легковых автомобилях, домах на колесах, мотоциклах и автобусах. Автопробег продлится три недели.

Идейным вдохновителем этого пробега является немецкий активист и музыкант Ове Шаттауэр, известный как "рассерженный немец". Как прозвучало на пресс-конференции, он стремится защитить Россию от нападок немецких СМИ и пропагандирует дружбу между народами.

"Мы в Брянске всего пару часов, не смогли приехать по графику из-за задержки на (латвийской) границе. Нас встретили "Ночные волки", проводили, чтобы мы не заблудились. Несмотря на то, что пишут в наших газетах, мы увидели много смеющихся детей, это счастливые люди. У вас поразительные церкви, архитектура и много красивых женщин", — поделился первыми впечатлениями Ове Шаттауэр.

По его словам, это уже второй автопробег дружбы, первый состоялся еще в 2015 году, тогда в нем участвовали 235 человек, в этом году в пробеге 347 участников из 16 разных стран. С того времени у организатора пробега в Германии появилось довольно много друзей с русскими корнями.

В субботу участники автопробега отправятся в следующий российский город Орел. Всего проект в этом году охватывает 45 городов и семь маршрутов: "Основной", "Карелия", "Золотое кольцо", "Волга", "Кавказ", "Крым", "Байкал". Общая протяженность пути превысит 40 тысяч километров. В Риге участникам предстоит выбрать для себя одно из направлений маршрута. В каждом городе, который примет путешественников, будут проходить концерты, ознакомительные экскурсии, участники посетят знаковые места.

Автопробег дружбы Берлин-Москва — это общественная инициатива, которую реализует некоммерческая организация Druschba Global e.V. Организаторы отмечают, что цель автопробега — наладить культурные и дружеские связи.