Съемочные группы дежурят около дачи посольства США в Серебряном Бору

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Весь день съёмочные группы российских телеканалов и журналисты, в том числе корреспондент РИА Новости, дежурили около дачи посольства США в Серебряном Бору. Накануне МИД РФ сообщил, что с 1 августа лишает посольство США права пользоваться этой дачей в качестве ответной меры на изъятие США в нарушение Венской конвенции российской дипсобственности. Однако никакой активности вокруг дачи за весь день так и не наблюдалось.

Серебряный бор — уникальный природный заповедник на западе Москвы. По сути, это искусственный остров на Москва-реке, появившийся после строительства небольшого канала в 30-ые годы 20го века. Здесь нетронутый лес, озеро и красивые песчаные пляжи — кстати, одни из немногих в Москве, где официально разрешено купаться. Лишить американцев дачи здесь в самый разгар московской жары — это очень суровая мера.

В Серебряном Бору также находится коттеджный посёлок "Сильвер Плейс", несколько элитных резиденций и дач, в том числе, ещё с советского времени — дача посольства США по адресу Таманская улица, 107А. В соседнем доме, номер 107 – 28-ой пожарно-спасательный отряд МЧС по Москве. На крыльце курят спасатели, аккуратно туша окурки во избежание лесных пожаров.

"Да, мы знаем, что тут рядом посольство. Они часто проводят приемы, но нам не досаждают — ведут себя хорошо, после полуночи не буянят, пожары не устраивают", — рассказали они.

В популярных интернет-приложениях можно найти немало фотографий, "тэгированных" дачей в Серебряном бару. На фото хорошо одетые люди

пьют коктейли и режут торты в виде американского флага. Все вечеринки проходят опять-таки под флагами США и с американской символикой.

Сейчас на даче, впрочем, тихо. Через забор можно разглядеть только лужайки среди небольших аккуратных деревянных домиков, похожих на обычный подмосковный пансионат или усадьбу. Никого нет, кроме пары неразговорчивых охранников.

Зато перед въездом на дачу — оживление. Здесь всю пятницу, начиная с объявления МИДом РФ ответных мер, дежурят российские журналисты. Они обмениваются сплетнями по поводу того, ждать ли вывоза мебели с дачи и когда, и записывают стенд-апы, вставая на крыши своих машин — чтобы пустующее пространство дачи было видно, как на ладони.

Жизнь вокруг дачи тем временем продолжается — москвичи приезжают в парк, чтобы покататься на роликах и велосипедах, молодёжь с полотенцами, как на курорте, идёт на пляж. К американской даче примыкает также "Лемешевская площадка", названная в честь известного певца — из установленной на поляне таблички можно узнать, что "под сенью этого дуба с 1953 по 1977 год любил отдыхать выдающийся певец России Сергей Яковлевич Лемешев".

На поляне стоит сцена и сиденья, проходят концерты. Например, как можно узнать из афиш, уже в субботу рядом с американской дачей пройдёт праздник "Это русская сторонка, это Родина моя".