Волонтеры вернулись из экспедиции на остров Вилькицкого на Ямале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Ученые и волонтеры из России и зарубежных стран вернулись из экспедиции на остров Вилькицкого на Ямале, где взяли более 100 проб почвы, воды и растительности на исследование, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Первая экспедиция отправилась на остров Вилькицкого 13 июля и, помимо экологической, выполняла еще и научно-исследовательскую функцию. В отряд вошли 12 волонтеров из России и стран ближнего зарубежья, спасатель МЧС России и ученые-экологи. Всего в экспедиции участвовали 15 человек из Тюмени, Казани, Воркуты, Салехарда, Кургана, Ришона (Израиль), Софии (Болгария), а также представители компаний "ЛУКОЙЛ" и "Транснефть", — говорится в сообщении.

В ходе первой экспедиции на остров Вилькицкого ученые провели аэрофотосъемку, инвентаризацию опасных отходов и объектов бывшей инфраструктуры, исследования почвы и растительности, а также радиоэкологические и гидроэкологические исследования. Собрано более 100 проб почвы, воды, растительности, которые будут обработаны в лабораториях, чтобы установить состояние как не затронутых антропогенным воздействием объектов, так и объектов, подвергшихся интенсивному воздействию.

"По уровню радиации на острове Вилькицкого все в порядке, но на острове очень много участков, загрязненных нефтепродуктами, отходами ГСМ. Сильно загрязнены грунты и водные объекты, а также большое захламление металлоломом, древесными остатками. Все из прошлого", — приводятся в сообщении слова заведующего сектором геолого-географических исследований Научного центра изучения Арктики Романа Колесникова.

В пятницу заместитель губернатора Ямала, директор окружного департамента международных и внешнеэкономических связей Александр Мажаров встретился с участниками экспедиции и поблагодарил активистов за работу. "Своим трудом вы не только внесли большой вклад в сохранение хрупкой природы суровой Арктики, но и приобрели бесценный опыт, который обязательно пригодится вам в будущем", — цитирует Мажарова правительство.

Другие новости региона читайте здесь >>