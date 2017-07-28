В Туле отпраздновали 150-летие железнодорожного сообщения с Москвой

ТУЛА, 28 июл — РИА Новости. Торжества, посвященные 150-летию открытия железнодорожного сообщения между Москвой и Тулой, состоялись в пятницу в оружейной столице, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.

На площади Московского вокзала состоялись чествование железнодорожников и праздничный концерт. Почетными гостями праздника стали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров. Они наградили лучших работников Тульского железнодорожного узла ведомственными и региональными наградами, осмотрели в зале вокзала фотовыставку "180 лет железным дорогам России".

Дюмин отметил, что для Тульской области РЖД является стратегическим партнёром.

"Компания тесно и плодотворно сотрудничает с предприятиями Тульской области. За последнее время РЖД безвозмездно передала региону ряд социальных объектов. Это и детские сады, и дворец культуры", — цитируют в пресс-службе слова губернатора.

Глава региона добавил, что РЖД уделяет большое внимание безопасности своей инфраструктуры, особенно это важно в преддверии Чемпионата мира по футболу.

"Мы рассчитываем, что к началу 2018 года наши вокзалы будут оснащены всеми необходимыми техническими средствами безопасности", — сказал Дюмин.

Белозеров, в свою очередь, напомнил о предыдущем визите в Тульскую область, в ходе которого обсуждались вопросы развития пригородного сообщения и запуска новых современных поездов. Совместными усилиями с региональными властями, отметил он, многое удалось сделать.

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