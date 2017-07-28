Росгвардия не допустила попадания в пищу некачественных консервов

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Росгвардия своевременно выявила некачественные сухпайки, поступившие в ведомство в 2016 году, они были забракованы и отправлены на ответственное хранение, сообщили РИА Новости в департаменте по взаимодействию со СМИ ведомства.

В пятницу Главная военная прокуратура (ГВП) сообщила о том, что выявила поставку в Росгвардию испорченных пайков на 110 миллионов рублей, решается вопрос о возбуждении дела. По данным ГВП, в 2015 году МВД в интересах ряда своих подразделений заключило контракт на поставку индивидуальных рационов питания на сумму 620,5 миллиона рублей. Поставщиком стала коммерческая организация — "Оборонпродкомплект", которая использовала для своих пайков продукцию "Барышского мясокомбината".

"В ноябре-декабре 2016 года специалистами ветеринарно-санитарной службы Росгвардии в рамках планового мониторинга были отобраны пробы и организована лабораторная экспертиза индивидуальных рационов питания, поступивших в 2016 году. В результате экспертизы было установлено, что в консервы в сухпайках не соответствовали требованиям ГОСТа… О результатах мониторинга были уведомлены поставщики, контролирующие и другие заинтересованные органы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, была нарушена массовая доля мясных продуктов более чем в два раза, кроме мяса говядины обнаружено мясо курицы, свинины и следы субпродуктов. В ряде продуктов выявлены соя, крахмал, целлюлоза, гелеобразователь и другие недопустимые к употреблению в пищу вещества.

"Тылом Росгвардии были приняты все необходимые меры по замене некачественной продукции и недопущению ее употребления в пищу. В настоящее время вся некачественная продукция находится на ответственном хранении на продовольственных складах. Кроме того, приняты дополнительные меры с привлечением специалистов ведомственного ветеринарно-санитарного надзора по контролю за продуктами питания, поступающими на снабжение Росгвардии", — добавили в департаменте

Как сообщили в ведомстве, в целях обеспечения защиты интересов Росгвардии организована "претензионная работа по полному выполнению контрактов и замене некачественных" продуктов. "Вопросы, связанные с обеспечением личного состава качественным и полноценным питанием, находятся на особом контроле руководства Росгвардии", — заключили в ведомстве.