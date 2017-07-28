США
28.0728 июля20:55МСК
USD59.54+0.13
EUR69.68+0.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

Мэри Поппинс от соцзащиты. Родители против института нянь

19:4728.07.2017
(обновлено: 20:54 28.07.2017)
03331
© Fotolia / GoloviankoНяня с детьми. Архивное фотоНяня с детьми. Архивное фото
© Fotolia / Golovianko

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Лариса Жукова. Министерство труда и социальной защиты России включило в предварительный проект плана основных мероприятий Десятилетия детства более 30 предложений уполномоченных по правам ребёнка. Одно из важнейших — проект внедрения института государственных нянь. Согласно инициативе, подобные услуги должны быть сертифицированы и предоставлены сотрудниками соцзащиты.  Программа пока на стадии обсуждения, но идея о государственных нянях уже вызывает споры в родительском сообществе. Подробнее о самом проекте и рисках, которые общественники связывают с его реализацией, — в материале РИА Новости.

Что известно об инициативе

Заявление о создании института  государственных нянь для детей до трех лет уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова сделала во время поездки в Башкирию. Возможность реализации этой идеи она обсудила с Рустэмом Хамитовым — главой республики, где с марта действует пилотный проект социальных нянь.

Ребенок на коленях у взрослого
© Fotolia / altanaka
"Эти побои – мать сама виновата": что говорят няни, избивавшие детей

Инициатива вызвана тем, что более пяти миллионов матерей в России воспитывают ребенка в одиночку, а около трехсот двадцати тысяч детей не получают мест в детских садах, поскольку их строительство в некоторых отдаленных регионах "нерентабельно", пояснила омбудсмен.

По ее словам, государственных нянь будут набирать из учреждений соцзащиты, их услуги будут бесплатными.

"Они будут обладать специальными знаниями и иметь сертификат – это позволит сделать помощь детям в возрасте до трех лет более гибкой. Необязательно для этого строить детский сад: присмотр за детьми до трех лет можно будет осуществлять более гибким форматом. Многим мамам, когда они имеют трудовую занятость, боятся ее лишиться, это поможет подумать о рождении следующих детей. Поможет и молодым мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", — рассказала Кузнецова.

На предложение уже откликнулись в Роструде: там отметили, что введение сертификации поможет легализовать труд нянь как самозанятых граждан. В комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, детей и материнства также высказались "за": как заявил член ОП РФ Сергей Рыбальченко, в палате работают над тем, чтобы внести соответствующие предложение в Министерство труда и социальной защиты.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на заседании коллегии Министерства здравоохранения РФ в Москве. 12 апреля 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на заседании коллегии Министерства здравоохранения РФ в Москве. 12 апреля 2017

Решить уже имеющиеся проблемы

Лидер движения "Российским детям — доступное дошкольное образование" Кирилл Дружинин утверждает, что только в Москве около 100 тысяч детей не могут получить места в детском саду. По его словам, официальные цифры столичного правительства о стопроцентной доступности дошкольного образования не соответствуют действительности.

"С введением электронной очереди появились понятия "актуальная очередность" и "отложенная". Актуальная – это для тех детей, у которых прошла желаемая дата зачисления в сад. Отложенная – те, кто пойдет в сад этой осенью. У всех, кто не получил место, автоматически меняется "желаемая" дата зачисления на год вперед. Таким образом, формально очереди нет. Я занимался случаями, когда дети были в очереди с 2010-го, 2011-го, 2012-го годов. Мест так и не дали", — рассказывает он.

Дружинин отмечает, что в Бурятии сложилась аналогичная ситуация: по документам, очереди на место в детские сады нет, хотя, судя по жалобам, только в Улан-Удэ без дошкольного образования остаются больше шести тысяч детей. По словам представителя родительского сообщества, если невозможно решить даже имеющуюся проблему, инициатива с введением института государственных нянь, будет еще менее эффективной.

"Детские сады предполагают, что двумя десятками детей занимаются два-три специалиста. При институте государственных нянь за те же деньги предлагается сидеть с одним ребенком, максимум, двумя. Все эти функции нянь могут выполнять педагоги-воспитатели в детских садах. Это будет намного дешевле: использовать уже имеющиеся ресурсы, нежели тратить бюджет на создание и реализацию новых нормативных актов".

Также Дружинин выразил сомнение в том, что услуга будет популярной: "Я десять раз бы подумал, прежде чем доверять ребенка государственной няне из соцзащиты. Зарплаты там низкие – кто туда пойдет? К тому же, няня не решит проблему социализации ребенка. Этот институт только помешает развитию сети государственных и частных дошкольных учреждений, которые сейчас нужны".

© РИА Новости / Александр КожохинПерейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк

Без компенсаций

Одним из решений проблемы с очередями в детские сады, предложенных государством, стала выплата компенсаций родителям. Законопроект о внесении изменений в соответствующий закон был создан в 2011 году, но на федеральном уровне его так и не утвердили, оставив право за регионами самостоятельно установить вид компенсации. Так, предлагалось выплачивать до пяти тысяч рублей матерям, которые не могут устроить детей от полутора до шести лет.

Детские сады: сильные и слабые стороны дошкольного образования
© РИА Новости, Инфографика
Детские сады: сильные и слабые стороны дошкольного образования

В результате, в большинстве регионов местные власти предпочли повысить возрастной ценз в детских садах, чтобы не разорять бюджет. Однако в некоторых городах выплата компенсаций осталась, это Пермь, Липецк, Самара, Томск, Красноярск.

"Самая крупная компенсация – в Перми и Красноярске – пять тысяч рублей. В остальных городах – это от одной до трех тысяч. Что на эти деньги можно сделать?", – задается риторическим вопросом Кирилл Дружинин.

В июне глава "Коллективной защиты" Марат Аманлиев предложил серьезнее подойти к проблеме компенсации родителям затрат на услуги нянь: ежемесячно выплачивать минимум 20 тысяч рублей. Сначала в Совете федерации назвали инициативу разумной, но в итоге ото всех ведомств, куда общественники направили предложение, поступил отказ.

"Конституция не гарантирует никому няню, а бесплатное дошкольное образование – да. Но все государственные органы власти, имеющие право законодательной инициативы, а именно: Совет Федерации, Уполномоченный по правам человека, Госдума, Министерство образования, – заявили, что права детей не нарушаются, когда нет мест в детском саду", – рассказал РИА Новости юрист.

По его словам, на новый институт государственных нянь должны закладываться бюджеты. Адвокат выразил сомнение, что даже средних зарплат по регионам – а это 10-15 тысяч рублей – хватит, чтобы привлечь в профессию высококлассных специалистов с большим опытом работы, либо увеличить штат работников соцзащиты.

"Достаточно исполнять гарантии, которые уже прописаны в Конституции, а не делать все государственным", – добавил Аманлиев.

© РИА Новости / Александр Паниотов
© РИА Новости / Александр Паниотов

Ювенальные риски

Председатель общероссийской общественной организации защиты семьи "Родительское Всероссийское сопротивление" Мария Мамиконян рассказала РИА Новости, что обязательная сертификация может лишить права работы большинства нянь: "Няни сегодня – это молодые женщины, которые любят детей и которым надо подработать. Они реально помогают мамам посидеть с детьми – постоянно или разово. Но далеко не у всех нянь найдутся деньги на прохождение курсов сертификации. Получается, что этот контингент будет практически полностью отсечен. Конечно, бывают случаи, когда человек сходит с ума (как это было с Бобокуловой), но в этом случае сертификация не поможет: это может произойти уже после ее получения".

Дети Светланы Дель
© Фото : инстаграм Светланы Дель
"Мама 80-го уровня" vs ювенальная юстиция: история Светланы Дель

Но главная проблема – возможное усиление распространения ювенальной практики, продолжает эксперт. "Это тут же будет введено в государственные услуги. По всей видимости, будет сказано, что няня – дело добровольное. Но в законе 442 ФЗ, который появился в 2014 году, есть лазейки для ювенального вторжения в семью. Там говорится о "добровольности" услуг для семьи. При этом там есть отдельные статьи о "социальном сопровождении" – они уже не выбираются, а внедряются под предлогом необходимой помощи. Семья оказывается под диктатом и, тем самым, в группе риска на изъятие детей".

Есть и еще один риск: решения о сертификации нянь  может привести к тому, что нормальная российская практика присмотра за детьми бабушками, дедушками, старшими сестрами и братьями окажется вне закона, делится опасениями Мамиконян: "У нас уже есть нездоровая тенденция доносов на тех, кто оставляет детей с бабушками. К нам постоянно обращаются родители детей, которых изъяли, потому что они были "без законного представителя" – причем в присутствии старших родственников.  Совершенно возмутительный случай произошел в феврале в Нижнем Тагиле, где ребенок сидел на скамейке у подъезда вместе с бабушкой, и его вырвали у нее из рук. Его доставили в полицию как "безнадзорного" по анонимному звонку".

Также глава общероссийской общественной организации обратила внимание на недостаточность анализа итогов предыдущей программы Десятилетия детства:  "Стратегия на десять лет – это грандиозный замах. Мы считаем, что предыдущая программа была  полна ювенальных начинаний".

© Фото : из дневника Светланы ДельРисунок детей Светланы Дель
© Фото : из дневника Светланы Дель
Рисунок детей Светланы Дель

Требования к няням

Большинство опрошенных корреспондентом родителей заявили, что им не важно, имеет ли няня сертификацию, главное – чтобы она находила общий язык с ребенком. Москвичка Елена Логвинова призналась, что пользовалась услугами нянь в течение пятнадцати лет: сначала прибегала к рекомендациям знакомых, потом – к онлайн-сервису бебиситтеров (как правило, студенты, которые могут посидеть с детьми или сводить их на кружки).

Рассерженная женщина
© Fotolia / dundanim
#Яжемать и #овуляшки: интернет против воинствующих матерей

"С моей точки зрения, есть "параллельные" специальности, которые позволяют работать няней: воспитатель детского сада, учитель начальных классов, психолог… Главное – человек, который любит и умеет взаимодействовать с детьми. Сертификат мне сейчас не актуален. Но, если он будет гарантировать психическое здоровье, отсутствие криминального прошлого, то, возможно, в нем есть смысл", – сказала она.

Жительница Подмосковья Татьяна Мельникова выразила сомнение в эффективности сертификации, но добавила, что "если госняни не отменят остальные сервисы, это только усилит конкуренцию", что, по ее мнению, скажется на рынке положительно.

Другая мама поделилась опасениями, что "вывод нянь из тени" усложнит жизнь родителям.

"Скорее всего, нельзя будет менять няню до истечения контракта. К тому же, нам придется предоставлять оплачиваемый отпуск или больничные. Что касается сотрудников соцзащиты – я бы опасалась им доверять детей. В моем понимании, это люди, которым плевать на детей, лишь бы все сходилось по бумагам".

Няня с многолетним стажем работы не только в России, но и за рубежом, Алина Хакимова, сообщила, что никто, кроме самих родителей, не сможет проверить реальный профессионализм ее коллег: "В работу няни входит знание психологи, педагогики,  медицины – учиться можно бесконечно.   Но только многолетняя практика дает понимание того, что правильно, а что нет: теория не работает одинаково на всех детях. А результат воспитания и навыков проверить возможно только через несколько лет, когда ребенок вырастает. Вначале можно только выяснить лишь личные качества няни, но никак не ее профессионализм".

Дети смотрят в окно
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
"Пока не посинеют руки". Как защитить ребенка от насилия в детском саду

Однако руководитель агентства домашнего персонала Confidence Мария Пушкарская отметила, что сертификация нянь может помочь избежать встречи с некомпетентными специалистами: "К нам периодически приходят женщины на позицию домработницы/помощницы по хозяйству, от которых все чаще можно услышать такую фразу: "А, так я еще и няней могу! Своего воспитала, подружке еще помогала посидеть с малышом, пока та за хлебом ходила". Такое не должно быть нормой. Работа с детьми – это сложный (няня отвечает за грамотное развитие ребенка), ответственный (няня отвечает за безопасность ребенка), требующий наличия соответствующих знаний и навыков процесс".

Минимум документов, которые няне необходимо иметь при себе, по словам Пушкарской, – это сертификат о прохождении обучающего курса или наличие педагогического образования, справки о состоянии здоровья, об отсутствии административно-уголовной ответственности и о психическом статусе.

Обучающий курс должен включать не только педагогические методы, но и знания об этикете, субординации, правилах оказания первой медицинской помощи, поведении в чрезвычайных ситуациях, об особенностях психологического климата в семье, рассказала руководитель агентства.

Что касается сотрудников органов социальной опеки, которых так часто опасаются родители, у них редко есть опыт работы непосредственно в семье, но навыков психологов, логопедов, дефектологов и  воспитателей дошкольных учреждений обычно хватает для полноценного ухода за ребенком, добавила Пушкарская.

© Fotolia / Zinkevych
© Fotolia / Zinkevych

Не новая идея

Семья. Архивное фото
© Fotolia / Robert Kneschke
Эксперты рассказали, как выбрать няню, с которой не страшно оставить детей
В Бурятии при Министерстве социальной защиты уже пять лет работает проект "Бабушка на час". Чаще всего, за такой помощью обращаются семьи, в которых есть дети с инвалидностью, рассказывала журналистам и. о. начальника информационно-аналитического отдела министерства Мария Ивайловская. В регионе работает больше шестидесяти "активных бабушек", готовых помочь и имеющих медицинское или педагогическое образование.

Инициативу переняли и другие регионы: Владимирская, Ивановская, Орловская, Нижегородская области. Как правило, бабушки сидят с детьми не очень долго — по два-три часа. В нескольких регионах они даже выходят по вечерам на улицы, чтобы напомнить детям, что пора домой.

В начале весны в Башкортостане появились социальные няни. Однако, по словам начальника управления развития социальной инфраструктуры и интеграции инвалидов Дмитрия Дубровина, пока они "не так востребованы, как хотелось". По его предположению, причиной стала низкая информированность граждан.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена