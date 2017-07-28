Мэри Поппинс от соцзащиты. Родители против института нянь

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Лариса Жукова. Министерство труда и социальной защиты России включило в предварительный проект плана основных мероприятий Десятилетия детства более 30 предложений уполномоченных по правам ребёнка. Одно из важнейших — проект внедрения института государственных нянь. Согласно инициативе, подобные услуги должны быть сертифицированы и предоставлены сотрудниками соцзащиты. Программа пока на стадии обсуждения, но идея о государственных нянях уже вызывает споры в родительском сообществе. Подробнее о самом проекте и рисках, которые общественники связывают с его реализацией, — в материале РИА Новости.

Что известно об инициативе

Заявление о создании института государственных нянь для детей до трех лет уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова сделала во время поездки в Башкирию. Возможность реализации этой идеи она обсудила с Рустэмом Хамитовым — главой республики, где с марта действует пилотный проект социальных нянь.

Инициатива вызвана тем, что более пяти миллионов матерей в России воспитывают ребенка в одиночку, а около трехсот двадцати тысяч детей не получают мест в детских садах, поскольку их строительство в некоторых отдаленных регионах "нерентабельно", пояснила омбудсмен.

По ее словам, государственных нянь будут набирать из учреждений соцзащиты, их услуги будут бесплатными.

"Они будут обладать специальными знаниями и иметь сертификат – это позволит сделать помощь детям в возрасте до трех лет более гибкой. Необязательно для этого строить детский сад: присмотр за детьми до трех лет можно будет осуществлять более гибким форматом. Многим мамам, когда они имеют трудовую занятость, боятся ее лишиться, это поможет подумать о рождении следующих детей. Поможет и молодым мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", — рассказала Кузнецова.

На предложение уже откликнулись в Роструде: там отметили, что введение сертификации поможет легализовать труд нянь как самозанятых граждан. В комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, детей и материнства также высказались "за": как заявил член ОП РФ Сергей Рыбальченко, в палате работают над тем, чтобы внести соответствующие предложение в Министерство труда и социальной защиты.

Решить уже имеющиеся проблемы

Лидер движения "Российским детям — доступное дошкольное образование" Кирилл Дружинин утверждает, что только в Москве около 100 тысяч детей не могут получить места в детском саду. По его словам, официальные цифры столичного правительства о стопроцентной доступности дошкольного образования не соответствуют действительности.

"С введением электронной очереди появились понятия "актуальная очередность" и "отложенная". Актуальная – это для тех детей, у которых прошла желаемая дата зачисления в сад. Отложенная – те, кто пойдет в сад этой осенью. У всех, кто не получил место, автоматически меняется "желаемая" дата зачисления на год вперед. Таким образом, формально очереди нет. Я занимался случаями, когда дети были в очереди с 2010-го, 2011-го, 2012-го годов. Мест так и не дали", — рассказывает он.

Дружинин отмечает, что в Бурятии сложилась аналогичная ситуация: по документам, очереди на место в детские сады нет, хотя, судя по жалобам, только в Улан-Удэ без дошкольного образования остаются больше шести тысяч детей. По словам представителя родительского сообщества, если невозможно решить даже имеющуюся проблему, инициатива с введением института государственных нянь, будет еще менее эффективной.

"Детские сады предполагают, что двумя десятками детей занимаются два-три специалиста. При институте государственных нянь за те же деньги предлагается сидеть с одним ребенком, максимум, двумя. Все эти функции нянь могут выполнять педагоги-воспитатели в детских садах. Это будет намного дешевле: использовать уже имеющиеся ресурсы, нежели тратить бюджет на создание и реализацию новых нормативных актов".

Также Дружинин выразил сомнение в том, что услуга будет популярной: "Я десять раз бы подумал, прежде чем доверять ребенка государственной няне из соцзащиты. Зарплаты там низкие – кто туда пойдет? К тому же, няня не решит проблему социализации ребенка. Этот институт только помешает развитию сети государственных и частных дошкольных учреждений, которые сейчас нужны".

Без компенсаций

Одним из решений проблемы с очередями в детские сады, предложенных государством, стала выплата компенсаций родителям. Законопроект о внесении изменений в соответствующий закон был создан в 2011 году, но на федеральном уровне его так и не утвердили, оставив право за регионами самостоятельно установить вид компенсации. Так, предлагалось выплачивать до пяти тысяч рублей матерям, которые не могут устроить детей от полутора до шести лет.

В результате, в большинстве регионов местные власти предпочли повысить возрастной ценз в детских садах, чтобы не разорять бюджет. Однако в некоторых городах выплата компенсаций осталась, это Пермь, Липецк, Самара, Томск, Красноярск.

"Самая крупная компенсация – в Перми и Красноярске – пять тысяч рублей. В остальных городах – это от одной до трех тысяч. Что на эти деньги можно сделать?", – задается риторическим вопросом Кирилл Дружинин.

В июне глава "Коллективной защиты" Марат Аманлиев предложил серьезнее подойти к проблеме компенсации родителям затрат на услуги нянь: ежемесячно выплачивать минимум 20 тысяч рублей. Сначала в Совете федерации назвали инициативу разумной, но в итоге ото всех ведомств, куда общественники направили предложение, поступил отказ.

"Конституция не гарантирует никому няню, а бесплатное дошкольное образование – да. Но все государственные органы власти, имеющие право законодательной инициативы, а именно: Совет Федерации, Уполномоченный по правам человека, Госдума, Министерство образования, – заявили, что права детей не нарушаются, когда нет мест в детском саду", – рассказал РИА Новости юрист.

По его словам, на новый институт государственных нянь должны закладываться бюджеты. Адвокат выразил сомнение, что даже средних зарплат по регионам – а это 10-15 тысяч рублей – хватит, чтобы привлечь в профессию высококлассных специалистов с большим опытом работы, либо увеличить штат работников соцзащиты.

"Достаточно исполнять гарантии, которые уже прописаны в Конституции, а не делать все государственным", – добавил Аманлиев.

Ювенальные риски

Председатель общероссийской общественной организации защиты семьи "Родительское Всероссийское сопротивление" Мария Мамиконян рассказала РИА Новости, что обязательная сертификация может лишить права работы большинства нянь: "Няни сегодня – это молодые женщины, которые любят детей и которым надо подработать. Они реально помогают мамам посидеть с детьми – постоянно или разово. Но далеко не у всех нянь найдутся деньги на прохождение курсов сертификации. Получается, что этот контингент будет практически полностью отсечен. Конечно, бывают случаи, когда человек сходит с ума (как это было с Бобокуловой), но в этом случае сертификация не поможет: это может произойти уже после ее получения".

Но главная проблема – возможное усиление распространения ювенальной практики, продолжает эксперт. "Это тут же будет введено в государственные услуги. По всей видимости, будет сказано, что няня – дело добровольное. Но в законе 442 ФЗ, который появился в 2014 году, есть лазейки для ювенального вторжения в семью. Там говорится о "добровольности" услуг для семьи. При этом там есть отдельные статьи о "социальном сопровождении" – они уже не выбираются, а внедряются под предлогом необходимой помощи. Семья оказывается под диктатом и, тем самым, в группе риска на изъятие детей".

Есть и еще один риск: решения о сертификации нянь может привести к тому, что нормальная российская практика присмотра за детьми бабушками, дедушками, старшими сестрами и братьями окажется вне закона, делится опасениями Мамиконян: "У нас уже есть нездоровая тенденция доносов на тех, кто оставляет детей с бабушками. К нам постоянно обращаются родители детей, которых изъяли, потому что они были "без законного представителя" – причем в присутствии старших родственников. Совершенно возмутительный случай произошел в феврале в Нижнем Тагиле, где ребенок сидел на скамейке у подъезда вместе с бабушкой, и его вырвали у нее из рук. Его доставили в полицию как "безнадзорного" по анонимному звонку".

Также глава общероссийской общественной организации обратила внимание на недостаточность анализа итогов предыдущей программы Десятилетия детства: "Стратегия на десять лет – это грандиозный замах. Мы считаем, что предыдущая программа была полна ювенальных начинаний".

© Фото : из дневника Светланы Дель Рисунок детей Светланы Дель © Фото : из дневника Светланы Дель Рисунок детей Светланы Дель

Требования к няням

Большинство опрошенных корреспондентом родителей заявили, что им не важно, имеет ли няня сертификацию, главное – чтобы она находила общий язык с ребенком. Москвичка Елена Логвинова призналась, что пользовалась услугами нянь в течение пятнадцати лет: сначала прибегала к рекомендациям знакомых, потом – к онлайн-сервису бебиситтеров (как правило, студенты, которые могут посидеть с детьми или сводить их на кружки).

"С моей точки зрения, есть "параллельные" специальности, которые позволяют работать няней: воспитатель детского сада, учитель начальных классов, психолог… Главное – человек, который любит и умеет взаимодействовать с детьми. Сертификат мне сейчас не актуален. Но, если он будет гарантировать психическое здоровье, отсутствие криминального прошлого, то, возможно, в нем есть смысл", – сказала она.

Жительница Подмосковья Татьяна Мельникова выразила сомнение в эффективности сертификации, но добавила, что "если госняни не отменят остальные сервисы, это только усилит конкуренцию", что, по ее мнению, скажется на рынке положительно.

Другая мама поделилась опасениями, что "вывод нянь из тени" усложнит жизнь родителям.

"Скорее всего, нельзя будет менять няню до истечения контракта. К тому же, нам придется предоставлять оплачиваемый отпуск или больничные. Что касается сотрудников соцзащиты – я бы опасалась им доверять детей. В моем понимании, это люди, которым плевать на детей, лишь бы все сходилось по бумагам".

Няня с многолетним стажем работы не только в России, но и за рубежом, Алина Хакимова, сообщила, что никто, кроме самих родителей, не сможет проверить реальный профессионализм ее коллег: "В работу няни входит знание психологи, педагогики, медицины – учиться можно бесконечно. Но только многолетняя практика дает понимание того, что правильно, а что нет: теория не работает одинаково на всех детях. А результат воспитания и навыков проверить возможно только через несколько лет, когда ребенок вырастает. Вначале можно только выяснить лишь личные качества няни, но никак не ее профессионализм".

Однако руководитель агентства домашнего персонала Confidence Мария Пушкарская отметила, что сертификация нянь может помочь избежать встречи с некомпетентными специалистами: "К нам периодически приходят женщины на позицию домработницы/помощницы по хозяйству, от которых все чаще можно услышать такую фразу: "А, так я еще и няней могу! Своего воспитала, подружке еще помогала посидеть с малышом, пока та за хлебом ходила". Такое не должно быть нормой. Работа с детьми – это сложный (няня отвечает за грамотное развитие ребенка), ответственный (няня отвечает за безопасность ребенка), требующий наличия соответствующих знаний и навыков процесс".

Минимум документов, которые няне необходимо иметь при себе, по словам Пушкарской, – это сертификат о прохождении обучающего курса или наличие педагогического образования, справки о состоянии здоровья, об отсутствии административно-уголовной ответственности и о психическом статусе.

Обучающий курс должен включать не только педагогические методы, но и знания об этикете, субординации, правилах оказания первой медицинской помощи, поведении в чрезвычайных ситуациях, об особенностях психологического климата в семье, рассказала руководитель агентства.

Что касается сотрудников органов социальной опеки, которых так часто опасаются родители, у них редко есть опыт работы непосредственно в семье, но навыков психологов, логопедов, дефектологов и воспитателей дошкольных учреждений обычно хватает для полноценного ухода за ребенком, добавила Пушкарская.

Не новая идея

В Бурятии при Министерстве социальной защиты уже пять лет работает проект "Бабушка на час". Чаще всего, за такой помощью обращаются семьи, в которых есть дети с инвалидностью, рассказывала журналистам и. о. начальника информационно-аналитического отдела министерства Мария Ивайловская. В регионе работает больше шестидесяти "активных бабушек", готовых помочь и имеющих медицинское или педагогическое образование.

Инициативу переняли и другие регионы: Владимирская, Ивановская, Орловская, Нижегородская области. Как правило, бабушки сидят с детьми не очень долго — по два-три часа. В нескольких регионах они даже выходят по вечерам на улицы, чтобы напомнить детям, что пора домой.

В начале весны в Башкортостане появились социальные няни. Однако, по словам начальника управления развития социальной инфраструктуры и интеграции инвалидов Дмитрия Дубровина, пока они "не так востребованы, как хотелось". По его предположению, причиной стала низкая информированность граждан.