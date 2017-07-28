В Липецкой области открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс

ЛИПЕЦК, 28 июл — РИА Новости. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс стоимостью 80 миллионов рублей открыли в пятницу в городе Данкове Липецкой области, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

На церемонии открытия комплекса присутствовал глава региона Олег Королев, который поздравил жителей города и района с этим значимым событием.

"Данковчане — очень трудолюбивые и духовно богатые люди. В годы перестройки Данковскому району было очень тяжело, но вы справились со всеми трудностями и сегодня находитесь на пике своего социально-экономического развития. Построенный комплекс не просто даст возможность заниматься спортом сотням мальчишек и девчонок, но и станет настоящим центром развития здорового образа жизни", — сказал Королев.

По данным пресс-службы, на месте нового здания ранее располагался старый спортивный павильон. Площадь здания составляет 2,3 тысяч квадратных метров.

В двухэтажном здании комплекса под руководством опытных и квалифицированных тренеров юные жители Липецкой области смогут заниматься тяжелой атлетикой, боевыми искусствами, шахматами, пинг-понгом и многими другими видами спорта. Также ФОК будет доступен и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для них создана необходимая инфраструктура. Помимо тренировок, в залах ДЮСШ будут проводиться различные соревнования. Рядом со зданием спортшколы оборудован уютный стадион с беговыми дорожками и искусственным футбольным полем.

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