"Большое кольцо" лидирует у москвичей в голосовании по названию ТПК

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Свыше 230 тысяч москвичей выразили свое мнение в ходе голосования по выбору названия для Третьего пересадочного контура (ТПК) в метро; самым популярным вариантом названия у голосовавших оказалось "Большое кольцо", сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы в пятницу.

"Самый популярный — "Большое кольцо". Он встречается в ответах свыше 4 тысяч участников. На втором месте — "Третье кольцо". Такой вариант предложили 1,6 тысячи участников. Замыкает тройку "Вторая кольцевая линия". За него проголосовали более 1,4 тысячи "активных граждан", — говорится в сообщении. Всего же в голосовании участвовали более 231,3 тысячи горожан.

Также часто встречаются названия "Вторая кольцевая", "Деловое кольцо", "Объездная", "Орбита", "Индустриальная", "Тройка". Горожане также предложили очень много вариантов с названием "Матрешка". На портале пояснили, что смысл такого наименования предложившие видят в том, что остальные кольца находятся внутри, как в русской игрушке, кроме того, в слове есть отсылка к числу 3. Также среди вариантов названия кольца — МЗ, или "МТрешка", уточняется на сайте мэрии.

Многие участники голосования (33,6%) предложили сохранить рабочее название "Третий пересадочный контур". За такой вариант чаще голосовали женщины, а также "активные граждане" до 34 лет, среди которых учащиеся, студенты, рабочие и медработники. Рабочий вариант названия лидирует в ВАО, САО и ЮВАО.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы подумать над названием для Третьего пересадочного контура (ТПК), или подземного кольца метро, в ходе голосования в проекте " Активный гражданин ".

Строительство северо-восточного участка Третьего пересадочного контура метро началось в январе 2016 года. Общая длина ТПК составит 61 километр, на нем разместится 28 станций. Запланировано 17 пересечений с радиальными линиями метро, 7 пересечений с радиальными линиями железных дорог и 2 пересечения с Московской кольцевой железной дорогой. С открытием ТПК пассажирам не придется ехать в центр, чтобы пересесть на соседнюю ветку или другой вид транспорта. В результате горожане сэкономят от 20 минут до получаса.