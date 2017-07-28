В Адыгее увеличился средний тестовый балл ЕГЭ в 2017 году

МАЙКОП, 28 июл — РИА Новости. Средний тестовый балл у выпускников 2017 года в Адыгее по итогам ЕГЭ по русскому языку увеличился почти на 1,6 балла, по физике — на четыре балла, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы органов исполнительной власти республики.

Результаты ЕГЭ в республике Адыгея были озвучены на заседании регионального правительства.

"ЕГЭ по русскому языку в этом году сдавали 1242 человека в Адыгее. Средний тестовый балл составил 73,03, что на 1,59 выше, чем в 2016 году — 71,44. Выпускники показали хороший результат по физике, средний тестовый бал составил 52,88, что на четыре бала больше, чем годом ранее", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также средний тестовый балл увеличился по базовой математике, информатике, истории, английскому языку и обществознанию.

При этом выпускники не набрали минимальный порог баллов по химии, биологии.

"В этом году до 224 человек выросло число учащихся, набравших по ЕГЭ от 90 до 100 баллов, и снизилось количество не набравших минимальный порог по обязательным экзаменам с 15 до 10 человек. В основном все они не смогли сдать математику", — сказал представитель пресс-службы.

На заседании правительства региона также обсудили объективность оценки знаний учащихся, претендующих на медаль. Врио главы республики Мурат Кумпилов поручил региональному Минобру тщательно проанализировать ситуацию и представить выводы и рекомендации на республиканском августовском педсовете.

"Положительным примером является система организации ЕГЭ в республике. К нам нет замечаний Рособрнадзора. Однако в системе объективности оценки учащихся-медалистов есть пробелы. Нужно принимать кардинальные меры для усиления контроля за качеством образования. Важно думать о будущем республики. Дети со знаниями — одна картина, без знаний — будем мучиться все", — цитирует пресс-служба слова Кумпилова.

Врио главы республики поручил главам муниципальных образований взять на личный контроль возможное проявление конфликтов интересов при подготовке к ЕГЭ. Для этого организаторы ЕГЭ будут предоставлять в профильное министерство республики информацию о своих детях-выпускниках. Кроме того, будет проанализирована работа директоров школ, ученики которых показывают низкие результаты ЕГЭ.

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