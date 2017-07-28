В Феодосии восстановили энергосбережение после сбоя

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. Энергоснабжение в Феодосии восстановлено после сбоя, центр Крыма, в том числе Симферополь пока остаются без света, передают корреспонденты РИА Новости.

В Феодосии примерно в 14.50 мск восстановлено энергоснабжение, в том числе жилых домов, заработало водоснабжение, прерванное отключением электроэнергии.

Потребители в Ялте, Евпатории и Симферополе пока остаются без энергоснабжения.

Министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик ранее заявил, что Крым в пятницу остался без света, власти региона работают над тем, чтобы максимально быстро восстановить энергоснабжение.

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