В Феодосии восстановили энергосбережение после сбоя

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. Энергоснабжение в Феодосии восстановлено после сбоя, центр Крыма, в том числе Симферополь пока остаются без света, передают корреспонденты РИА Новости.
Потребители в Ялте, Евпатории и Симферополе пока остаются без энергоснабжения.
Министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик ранее заявил, что Крым в пятницу остался без света, власти региона работают над тем, чтобы максимально быстро восстановить энергоснабжение.
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