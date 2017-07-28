При проведении капремонта нужно внедрять нанотехнологии, считает Хованская

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская считает, что необходимо внедрять нанотехнологии при проведении капремонта по всей России, этой теме планируется посвятить ряд мероприятий в нижней палате парламента, сообщает пресс-служба Фонда инфраструктурных и образовательных программ.
В сообщении отмечается, что в начале 2017 года в Калужской области был успешно реализован проект по ремонту двухэтажного панельного жилого дома серии 1-335А, построенного в 1979 году. При ремонте использовались нанотехнологические материалы: для утепления кровли применялся пеностекольный щебень, который лучше сохраняет тепло, чем керамзит, в подъездах были установлены светодиодные светильники и датчики движения и так далее.
Депутат также подчеркнула, что использование инновационных разработок позволяет снизить расходы на эксплуатацию зданий, а, следовательно, снижает нагрузку на жителей.
Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году в соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ "О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий". Целью деятельности Фонда является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже начатых РОСНАНО образовательных и инфраструктурных программ.