Гости фестиваля "Московское лето" приобрели более 150 тысяч банок варенья

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Посетители фестиваля "Московское лето. Цветочный джем" за первые восемь дней приобрели уже более 150 тысяч банок варенья, сообщили в оргкомитете уличных городских мероприятий "Московские сезоны".
"За первые восемь дней фестиваля посетители в сумме приобрели 152,5 тысячи банок варенья", — рассказали в оргкомитете.
Хитами продаж стали клубничное варенье, варенье с имбирем, грецким орехом, лепестками роз, дыней, еловыми шишками и другие сорта варенья, приготовленные по авторским рецептам.
Помимо варенья и джема, посетители приобрели более 45 тонн других сладостей: печенья, шоколада, конфет, мармелада и других разнообразных десертов.