Гости фестиваля "Московское лето" приобрели более 150 тысяч банок варенья

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Посетители фестиваля "Московское лето. Цветочный джем" за первые восемь дней приобрели уже более 150 тысяч банок варенья, сообщили в оргкомитете уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

Фестиваль проходит в столице с 20 июля на более чем 40 площадках и завершится 6 августа. Основными темами летнего фестиваля стали сладости и цветы. Кроме того, в рамках уличного мероприятия проходят состязания кондитеров на создание рецепта для фирменных конфет "Москва".

"За первые восемь дней фестиваля посетители в сумме приобрели 152,5 тысячи банок варенья", — рассказали в оргкомитете.

Хитами продаж стали клубничное варенье, варенье с имбирем, грецким орехом, лепестками роз, дыней, еловыми шишками и другие сорта варенья, приготовленные по авторским рецептам.

Помимо варенья и джема, посетители приобрели более 45 тонн других сладостей: печенья, шоколада, конфет, мармелада и других разнообразных десертов.