Россия присоединится к договору о доступе слепых к печатной продукции

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Правительство России одобрило проект федерального закона о присоединении к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения к печатной информации, сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О присоединении Российской Федерации к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Договор принят на дипломатической конференции Всемирной организации интеллектуальной собственности в Марокко 27 июня 2013 года.