Славянская площадь станет первым транспортным хабом в центре Москвы

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Славянская площадь станет первым крупным транспортным хабом в центре Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
В День крещения Руси, 28 июля, градоначальник оценил итоги благоустройства Славянской площади по программе "Моя улица", в том числе территорию, прилегающую к храму Всех Святых на Кулишках. Мэр отметил, что с каждым днём Славянская площадь преображается, заканчиваются основные работы.
"Славянская площадь превращается в один из крупнейших транспортных хабов в центре столицы. Сегодня она перевозит уже около 130 тысяч пассажиров, а ближайшее время будет перевозить около 200 тысяч", — сказал Собянин журналистам.
По его словам, здесь будет организована пересадка на метро, 11 маршрутов наземного городского транспорта, такси, а также комфортный маршрут до парка "Зарядье" и Кремля. Градоначальник отметил, что в ближайшие дни изменения ожидают и Тверскую улицу.
"Тверская улица в выходные будет закрыта для асфальтирования и в понедельник она будет открыта вновь для движения автотранспорта. На площадь Тверской заставы будет привезён и установлен памятник Максиму Горькому", — отметил мэр.
Благоустройство Славянской площади было начато в мае 2017 года. Для пассажиров здесь будет организована комфортная пересадка между метро и автобусными маршрутами, число наземных переходов увеличится в четыре раза. Все они будут оборудованы гранитными пандусами. Также на площади появятся стоянки такси и станция городского велопроката. Практически в любую точку города можно будет добраться общественным транспортом менее чем за 20 минут. Пассажиропоток через Славянскую площадь возрастёт в 1,5 раза.
В рамках "Моей улицы" будет также благоустроена территория близ Храма Всех Святых на Кулишках. Храм является объектом культурного наследия федерального значения. С 2016 года в храме ведутся работы по реставрации помещений в подклетной части и галереи.