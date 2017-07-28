Пожаловавшаяся Путину жительница Мытищ получит новое жилье

МОСКВА, 28 июл — РИА Недвижимость. Жительнице подмосковных Мытищ, обратившейся во время прямой линии к президенту России Владимиру Путину с просьбой о скорейшем переселении из ветхого дома, предоставят новое жилье, говорится в сообщении Минстроя Московской области.

"Многоквартирный жилой дом N19 по улице Селезнева в Мытищах, в котором проживает гражданка Карпухина Татьяна со своей дочерью, официально не признан аварийным, но имеет высокую степень износа", — говорится в нем.

Как указывается в нем, дом включен в муниципальную программу расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 2018-2020 годов и подлежит сносу в рамках реализации инвестиционного контракта, заключенного с ЗАО "Стройтекс-недвижимость". Расселять жильцов планируется в новый дом, сроки строительства которого инвестором ориентировочно назначены на 2019-2020 годы.

"Застройщик пошел на встречу в конкретном вопросе и решил выделить в первоочередном порядке имеющуюся квартиру в построенном доме. В настоящее время застройщик проинформировал министерство строительного комплекса Московской области о готовности передать в муниципальную собственность однокомнатную квартиру в готовом доме-новостройке", — говорится в сообщении.

Квартиру передадут на баланс муниципалитета, после чего с Карпухиной будет заключен договор соцнайма, подписание которого ориентировочно назначено на ноябрь текущего года, добавляется в пресс-релизе.