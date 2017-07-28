Правительство одобрило законопроект о защите прав приобретателей жилья

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект о защите прав добросовестных приобретателей приватизированных жилых помещений и приняло решение внести его в Госдуму, сообщается на сайте кабинета министров.

Соответствующие поправки предлагается внести в статью 302 Гражданского кодекса РФ.

Сейчас Гражданский кодекс предусматривает возможность истребования имущества у добросовестных приобретателей, в том числе в случаях, когда оно приобретено безвозмездно от лица, не имевшего права его отчуждать.

Законопроект устанавливает запрет на истребование приватизированного ранее жилья у добросовестного приобретателя по иску государственных органов или органов местного самоуправления.

Ранее Конституционный суд РФ запретил лишать добросовестных приобретателей квартир, незаконно изъятых из государственной или муниципальной собственности. Он 22 июня признал не соответствующим Конституции пункт 1 статьи 302 Гражданского кодекса РФ.

Принятие и реализация законопроекта позволят избежать ситуаций, при которых добросовестный приобретатель лишается жилья, принадлежащего ему на праве собственности.